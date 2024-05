missa no grupo liberal celebra ascensão do senhor e dia das mães

A Santa Missa na sede do Grupo Liberal, neste domingo (12) no final da manhã, serviu para os fiéis celebrarem a Ascensão do Senhor, o Dia das Mães e o Dia Mundial das Comunicações Sociais. O celebrante, padre Claudio Pighin, diretor da Escola de Comunicação Papa Francisco, destacou o momento em que Jesus Cristo deixou a Terra subindo ao Céu e, também, enfatizou o amor das mães para com seus filhos, suas famílias. Como ressaltou o padre Claudio, a partir do amor das mães é possível se entender o amor de Deus para com a humanidade. Dirigentes do Grupo Liberal participaram da cerimônia religiosa aberta ao público.

A Missa da Ascensão do Senhor "quer confirmar que realmente Jesus é Deus, e que esse Deus não nos abandona, embora que ascenda ao céu, quer dizer, não se afasta de nós, pelo contrário, ele está mais presente por meio da presença do Espírito Santo, isto é, é sempre Deus que nos ajuda a relembrar, reviver aquilo que Jesus nos ensinou e testemunhou". "Mostra que Jesus enviou os seus discípulos para anunciar a boa notícia, que Deus ama, ama sempre!", completou.

Mães

O padre Claudio Pighin pontuou que neste domingo (12) é celebrado o Dia das Mães. "As pessoas que mais se aproximam de um Deus amoroso são as mães. Então, para compreendermos o amor de Deus, precisamos contemplar o amor das mães".

Padre Claudio Pighin enaltece o amor de Deus concretizado no amor das mães (Foto: Igor Morta / O Liberal)

Na interpretação de padre Claudio Pighin, instituições, como governos, o Parlamento, a Justiça e o jornalismo deveriam ouvir as mães, para propor e encaminhar ações no mundo, dado o amor que rege essas mulheres na Terra. Acerca do exemplo dado por Maria, Mãe de Jesus, o padre Claudio chamou a atenção para o fato de que é de Nossa Senhora que parte "essa fidelidade ao nosso Deus Jesus".

Participar da Santa Missa teve um significado todo especial para a publicitária Rayssa Lobo, grávida de quatro meses da filha Alice, ao lado do marido, o biomédico Diego Lessa e da mãe dela, a diarista Filonilde Silva Abreu. "Estar nessa missa é algo maravilhoso, porque é a minha primeira experiência com a maternidade. Eu me sinto assim realizada e ao mesmo tempo me ressignificando como pessoa, é emocionante estar aqui com a minha família", declarou. Para ela, "o ato da maternidade é um presente de Deus, e nós, mulheres, somos feitas como instrumento de Deus para estar gerando essa vida, gerando esse ser humano que vai fazer total diferença na sociedade com a nossa educação mas inspirada por Ele".

Data

Dirigentes do Grupo Maiorana - a diretora comercial do Grupo Liberal, Rose Maiorana, ao lado da filha Giordana; Valéria e Thiago Maiorana, respectivamente esposa e filho do presidente executivo Ronaldo Maiorana -- participaram da Santa Missa na sede da empresa.

"Participar dessa missa na sede do Grupo é muito importante, porque o Dia das Mães é o dia mais importante que tem. Mãe é mãe, nos reunimos com todas as mães mais novas, rezamos pelas mais necessitadas, mais ainda (diante das enchentes no Rio Grande do Sul), e a minha homenagem a minha mãe (Déa Maiorana) que está em São Paulo", declarou Rose Maiorana.

Ao final da missa, foi cantado o "Parabéns pra Você" em homenagem às mães. Colaborações angariadas na cerimônia serão destinadas às mães com famílias atingidas pelas enchentes no Rio Grande do Sul.