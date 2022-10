Primeiro dia do 'Apitaço da Vacinação' é movimentado no Solar da Beira, em Belém

O primeiro dia de Apitaço da Vacinação foi movimentado em Belém. O Solar da Beira, localizado no Complexo do Ver-o-Peso, é o ponto escolhido para a ação da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), que começou nesta terça-feira (04) e tem como objetivo o aumento da cobertura vacinal da população e a atualização da carteira. A campanha é em preparação para o período de procissões do Círio 2022, momento em que a cidade recebe uma boa quantidade de visitantes.

O apitaço é uma forma dinâmica de chamar a atenção do público alvo. As vacinas oferecidas são contra a covid-19, Influenza, HPV, sarampo e poliomielite. Além da imunização, a Secretaria Municipal de Saúde também irá realizar testagens para identificação de HIV, sífilis, hepatite B e PCCU, exame simples e rápido que colhe células do colo do útero para análise em laboratório, visando a prevenção contra o câncer de colo de útero.

VEJA MAIS

[[(standard.Article) Círio 2022: prefeitura realiza desobstrução de objetos de propaganda no trajeto das procissões]]

Montar um ponto no centro da capital foi a estratégia pensada pela Sesma. Daniela Maia, enfermeira da secretaria, explica que a ideia passa também pela conscientização do público. “É para chamar as pessoas, para terem mais atenção e visão de onde está tendo vacinação. A gente está em um ponto estratégico, que é o Solar da Beira, de grande importância. É turístico, as pessoas vêm conhecer e se deparam com a vacinação. O local é tanto para chamar quem trabalha por aqui, quanto quem vem conhecer o Solar”, contou a especialista.

O mês de outubro todo será destinado a ações que envolvam o aumento da cobertura vacinal da capital. “Vão ter outros pontos estratégicos igual esse aqui. Na verdade, esse período todo tem esse planejamento. Isso é para conscientizar, ter um público maior de vacinação em Belém. As pessoas precisam se conscientizar em relação a vacina, como já tem a primeira e a segunda dose, estão deixando de vacinar”, alerta Daniela.

Quem não perdeu tempo e aproveitou a oportunidade foi Cinthia Regina, de 38 anos. A informação do apitaço chegou à ela por meio do jornal. “Aproveitei que ia comprar uma frutinha aqui [no Ver-o-Peso] para tomar a quarta dose contra a covid-19, que estava pendente. Eu gosto da vacina toda certa, lá em casa tem algumas pessoas doentes, aí aproveitei logo a chance”, relatou.

A conscientização da importância de manter a caderneta atualizada também é uma realidade para a Cinthia. “Preferi colocar tudo em ordem por prevenção. Algumas pessoas acham que não é importante, mas eu acho que sim. Então, prefiro tomar para prevenir. Isso não quer dizer que você pegar a doença, é baixa a chance, não vai ser tão grave assim”, alertou.

Outras ações

Os terminais Hidroviário, Rodoviário e Estação das Docas contam, ainda, com reforço vacinal para o Círio 2022. Além disso, a Sesma segue com a imunização normalmente até a próxima sexta-feira (07)

Serviço

Apitaço da Vacinação - Operação Imunização

Local: Solar da Beira - Completo do Ver-o-Peso

Data: 04/09 até 05/09

Horário: 08h às 13h

Demais locais

Unidades Básicas de Saúde (UBS): de segunda-feira a sexta-feira, o atendimento é das 8h às 17h (todas as vacinas disponíveis);

Hospital do Exército: de segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 18h (vacinas disponíveis: covid, Influenza e Sarampo);

Hospital de Aeronáutica: de segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 11h e das 14h às 17h (vacinas disponíveis: covid, Influenza e Sarampo);

Hospital Naval: terça-feira e quinta-feira, das 8h às 12h e das 14h às 17h (vacinas disponíveis: covid, Influenza e Sarampo); e

Universidades: Unama, Fibra e Unifamaz, de segunda-feira a sexta-feira, das 9h às 17h (vacinas disponíveis: covid, Influenza e Sarampo).