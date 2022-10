​Pará prorroga campanha de vacinação contra a poliomielite

A campanha de imunização contra poliomielite será estendida no Pará. Segundo a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), a aplicação das vacinas é de responsabilidade dos 144 municípios, que devem criar um calendário para cumprir a meta de 95% da cobertura vacinal. A vacinação, que começou no dia 8 de agosto, estava marcada para encerrar nesta sexta-feira (30). No Pará, durante esse período, foram aplicadas no Pará 230.367 doses da vacina contra poliomielite, levando a cobertura vacinal do Estado para 40% da população de 1 a 5 anos, público-alvo deste processo de imunização.

Segundo Leila Flores, diretora de Epidemiologia da Sespa, mesmo com o término oficial da campanha de vacinação nacional, o Pará continuará vacinando, em busca da meta de 95% definida pelo Ministério da Saúde. “Nosso trabalho continua na busca de alcançar esses números para a segurança da nossa população. Estamos orientando todos os municípios do Pará para enfrentarem os desafios, e definindo cada um as melhores estratégias para melhorar essa cobertura. Assim, estaremos colaborando para impedir a volta do vírus da poliomielite ao País”, ressalta.

A Sespa coordena as ações do Programa de Imunização no Pará, distribuindo insumos e auxiliando as prefeituras a definir estratégias eficientes. Apesar do trabalho realizado nos âmbitos estadual e municipal, a Sespa enfatiza que é responsabilidade da população buscar os postos de vacinação mais próximos para garantir a imunização das crianças contra a poliomielite.