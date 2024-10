Primeira escola estadual bilíngue está com inscrições aberta para 2025; veja como se inscrever

A primeira escola bilíngue da rede estadual de ensino em tempo integral está com inscrições abertas até a próxima sexta-feira, 25 de outubro, para formação de turmas para o ano de 2025. O governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Educação (Seduc), anunciou, nesta segunda-feira (21), o lançamento da nova Escola Estadual Madre Celeste, no Distrito de Icoaraci. A escola irá do nível pré-escolar até o Ensino Médio.

As matrículas para a escola estadual de tempo integral Madre Celeste começaram na segunda-feira (21) e seguem até a sexta-feira (25), de forma presencial das 8h às 17h. O prédio da Escola Estadual Madre Celeste fica localizado na Rua Manoel Barata, 728 esquina com São Roque, no bairro do Cruzeiro.

Os interessados devem estar munidos de uma pasta L; ressalva e/ou histórico escolar; duas fotos 3x4 coloridas e recentes; xerox da certidão de nascimento do estudante; xerox do CPF e RG do estudante e do responsável; comprovante de residência com CEP legível; folha resumo do Cadastro Único (CAD-Único), se recebe Bolsa Família; cartão de comprovação da vacina contra Covid-19.

Ao todo, serão 700 alunos matriculados, do Ensino Infantil ao Ensino Médio. A escola é a primeira bilíngue, de tempo integral em português, espanhol e inglês. A unidade irá atender também estudantes do distrito de Outeiro.

Serviço

Inscrições para escola estadual bilíngue 2025

Data: até dia 25 de outubro

Horário: 8h às 17h

Local: Escola Estadual Madre Celeste fica localizado na Rua Manoel Barata, 728 esquina com São Roque, no bairro do Cruzeiro, Distrito de Icoaraci, em Belém

Documentos necessários: pasta L; ressalva e/ou histórico escolar; duas fotos 3x4 coloridas e recentes; xerox da certidão de nascimento do estudante; xerox do CPF e RG do estudante e do responsável; comprovante de residência com CEP legível; folha resumo do Cadastro Único (CAD-Único), se recebe Bolsa Família; cartão de comprovação da vacina contra Covid-19.