Estudante estadual é ouro na Olimpíada Nacional de Ciências: 'Vou alcançar todos os meus sonhos'

A rede pública estadual de ensino comemora mais uma conquista que reforça o comprometimento do Governo do Pará com a educação: a medalha de ouro na Olimpíada Nacional de Ciências (ONC) conquistada pela estudante Isabella Quintela de Moura, do 6º ano do Ensino Fundamental da Escola Estadual Dom Pedro II, em Belém. O resultado foi divulgado pela organização da competição.

"É sempre gratificante acompanhar a dedicação e as conquistas dos nossos estudantes, como a da Isabella que no 6º ano já alcança marcos excepcionais que vão marcar a vida dela para sempre. A educação tem o poder de transformar completamente a vida das pessoas, esse é só o começo para ela, mas tenho certeza de que fará a diferença na sua jornada e na forma como enxerga a educação. Meus parabéns para ela e para toda a equipe escolar que a apoiou nesse momento tão importante. Nossos estudantes e servidores são muito bons no que fazem e sempre mostram que podem ir além. Seguimos fomentando a ciência e a tecnologia nas nossas escolas, para que conquistas como essa sejam cada vez mais recorrentes na nossa rede”, disse Rossieli Soares, secretário de Estado de Educação do Pará.

Uma das principais iniciativas do país, a competição estimula o interesse dos jovens pelas áreas de Ciências da Natureza, envolvendo conhecimentos de Física, Química, Biologia e Astronomia. De acordo com a estudante, a notícia foi recebida com muita alegria e emoção. “Eu fiquei muito feliz. Chorei, gritei, abracei muito minha família, passei a tarde toda comemorando. Essa conquista significa o resultado do meu estudo e do meu esforço e também me lembra de que eu vou conquistar todos os meus sonhos através do estudo”, contou Isabella.

Para a estudante, que sonha se tornar veterinária, a conquista deu mais incentivo para continuar se dedicando aos estudos. “Eu me destacava nessa disciplina e a minha professora Cibeli, de Ciências, achou que eu tinha potencial para fazer a prova e aí me inscreveu. Eu gosto muito de ciências biológicas e pretendo seguir para a área de medicina veterinária. Quando lembro que ganhei ouro na ONC, me estimula a pensar que se eu continuar no mesmo ritmo, me esforçando e me dedicando, com certeza vou conseguir passar na prova de medicina veterinária, que é o que eu quero”, afirmou.

A Olimpíada Nacional de Ciências (ONC) integra o Programa Ciência na Escola e é uma realização da Sociedade Brasileira de Física (SBF), Associação Brasileira de Química (ABQ), o Instituto Butantan, a Sociedade Astronômica Brasileira e a Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). A Olimpíada resulta de um convite do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) às Sociedades e se destina a estudantes do Ensino Médio e do 6ª ao 9º ano do Ensino Fundamental.