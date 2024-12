Prefeitura reinaugura feiras em Belém nesta quinta-feira, 26; Veja quais

A Prefeitura de Belém entrega nesta quinta-feira, 26, para a população a revitalização de dois importantes espaços comerciais da capital paraense: o Mercado da Terra Firme e o Complexo da Pedreira. As cerimônias de reinauguração ocorrerão às 14h, no Mercado da Terra Firme, e às 16h, no Complexo da Pedreira, ambas as feiras totalmente reformadas.

As obras, que tiveram início em 2022, representam um investimento total superior a R$ 30 milhões, com recursos provenientes tanto da Prefeitura de Belém quanto do Governo do Estado do Pará. O Mercado da Terra Firme recebeu um investimento de R$ 7,15 milhões, enquanto o Complexo da Pedreira foi reformado com um aporte de R$ 22,93 milhões.

As reformas foram executadas pela Secretaria Municipal de Urbanismo (Seurb), com o objetivo de modernizar as infraestruturas e oferecer mais conforto e segurança tanto para consumidores quanto para comerciantes. A Secretaria Municipal de Economia (Secon) será responsável pela administração dos espaços, que irão abrigar, respectivamente, 102 permissionários e 184 auxiliares no Mercado da Terra Firme, e 205 permissionários e 350 auxiliares no Complexo da Pedreira.

Estruturas modernizadas

Com uma revitalização que coloca as feiras no mais alto padrão de qualidade, ambas as unidades contam com melhorias significativas, incluindo maior ventilação e iluminação LED, mais eficiente e econômica. Além disso, as fachadas das feiras receberam revestimentos em painel ACM, material de alta durabilidade, e a Terra Firme teve uma fachada em brise – tipo veneziana – para garantir melhor ventilação e visibilidade.

As intervenções realizadas incluem serviços de alvenaria, revestimentos cerâmicos no piso e nas paredes, instalação de granito no piso e melhorias nas instalações elétricas e hidrosanitárias, tanto prediais quanto gerais. Outras modificações incluem o uso de estruturas metálicas e placas cimentícias, que garantem maior flexibilidade e fácil manutenção.

As reformas não só elevam a estética dos espaços, mas também priorizam o conforto e a segurança de quem frequenta as feiras, tornando-as mais modernas e adaptadas às necessidades do público local e dos comerciantes.

Inauguração com impacto para a comunidade

Com as reformas concluídas, as feiras da Terra Firme e da Pedreira oferecem um ambiente renovado para os moradores de Belém, que agora poderão contar com espaços mais seguros e modernos para realizar suas compras. O Complexo da Pedreira, que abriga um número expressivo de comerciantes, será um importante polo econômico para a região, enquanto o Mercado da Terra Firme também se consolida como um ponto estratégico para os negócios locais.

Serviço:

Quais feiras serão inauguradas?

Mercado da Terra Firme (Avenida Celso Malcher com a Rua Lauro Sodré, Terra Firme) e Complexo da Pedreira (Pedro Miranda com a Travessa Mauriti, Pedreira)

Data da reinauguração?

Quinta-feira, 26 de dezembro de 2024.

Horário?

Mercado da Terra Firme (14h) e Complexo da Pedreira (16h).