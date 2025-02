Prefeitura planeja contenção da erosão para garantir segurança em praias de Outeiro e Mosqueiro

A erosão das praias nos distritos de Outeiro e Mosqueiro está sendo estudada por equipes técnicas da Prefeitura Municipal de Belém (PMB). A Secretaria de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade de Belém (Segbel) tem intensificado o monitoramento das áreas afetadas pela ação da natureza. A ideia é garantir ações em breve para aumentar a segurança e o bem-estar de moradores, comerciantes e frequentadores das praias desses distritos, que convivem diariamente com os desafios da degradação costeira.

Na última sexta-feira (21/02), engenheiros da Defesa Civil de Belém, vinculada à Segbel, estiveram em Outeiro a pedido da Agência Distrital para inspecionar a praia do Barro Branco. Durante a vistoria, os profissionais identificaram que a erosão comprometeu a rampa de acesso ao local, colocando em risco quem transita por ali. Com base nessa análise, será elaborado um relatório técnico com sugestões de medidas corretivas.

As vistorias continuaram no sábado (22/02), desta vez no distrito de Mosqueiro, onde os técnicos analisaram os pontos mais críticos de erosão, com atenção especial para as praias do Marahú, Bispo, Ariramba e Paraíso, locais frequentemente impactados pelo avanço do fenômeno natural.

Na praia do Paraíso, por exemplo, foi identificado um recuo de aproximadamente três metros na linha da costa, ameaçando a infraestrutura local. Para minimizar os impactos e proteger a área, os especialistas recomendaram a construção de um muro de contenção, cuja execução está prevista para breve.

O proprietário de um dos hotéis localizado na praia do Paraíso, Otacílio Braga, relatou que já tentou, por conta própria, conter o avanço da erosão para preservar o estabelecimento e garantir a segurança dos clientes. "A gente faz o que pode, mas a erosão é muito forte. Agora, com essa iniciativa da prefeitura, esperamos uma solução definitiva para o problema", aguarda.

Já Edilson Dias, dono de uma barraca na mesma praia, também sente os impactos da erosão, mas agora confia que a situação será solucionada. "As vendas caíram bastante porque a área útil da praia diminuiu, afastando os clientes. Mas estou esperançoso com as ações da prefeitura para conter esse avanço e recuperar a região", destacou.

O superintendente da Defesa Civil, Vitor Magalhães, reforça o compromisso da Prefeitura de Belém em atuar preventivamente para garantir a segurança e o bem-estar da população atingida pela erosão costeira. "Nosso trabalho é organizar essas demandas e encontrar as melhores soluções para a população", concluiu Vitor Magalhães, superintendente da Defesa Civil.