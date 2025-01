Pórtico de entrada da ilha de Mosqueiro passa por manutenção preventiva

O pórtico de entrada da Ilha de Mosqueiro está passando por um serviço de manutenção preventiva. A intervenção, segundo a Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Urbanismo (Seurb), foi iniciada no último dia 20, segunda-feira, após uma vistoria técnica identificar problemas na estrutura de madeira, como trincas, rachaduras e a presença de vegetação que poderiam agravar a deterioração com o passar do tempo.

A manutenção inclui uma revitalização geral da estrutura, conduzida por uma equipe técnica especializada, para prevenir riscos e evitar danos mais graves. O serviço de manutenção visa garantir a segurança de moradores e visitantes que utilizam o acesso à ilha, preservando a funcionalidade e a estética do pórtico.