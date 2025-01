Túnel do Entroncamento será monitorado e sistema passará por manutenção para evitar alagamentos

O sistema de bombas do túnel do Entroncamento começou a ser monitorado pela Prefeitura Municipal de Belém (PMB), a partir desta quinta-feira (09/01), para evitar que os alagamentos da via não ocorram mais. A gestão atual do novo prefeito Igor Normando também informou que retomará as obras de manutenção do sistema de captação de águas pluviais no túnel.

"As obras de manutenção consistem na troca das três bombas, manutenção e desobstrução de quatro poços de visitas que estão dentro do túnel, manutenção do pavimento de concreto, além da manutenção e limpeza do poço de captação de águas pluviais dentro do DNIT", detalhou a prefeitura.

As fortes chuvas na capital paraense tem alagado o túnel e interditado a passagem entre a avenida Almirante Barroso e a rodovia BR-316, principal via de acesso e saída entre Belém e Ananindeua. Os alagamentos também tem ocasionado vários congestionamentos na região.

No dia 11 de dezembro, dezenas de passageiros de um ônibus da linha Paar – São Brás precisam ser socorridos pelo Corpo de Bombeiros, quando o coletivo sofreu uma pane no meio do alagamento do túnel.

O Departamento de Trânsito do Estado (Detran) orientou os motoristas que em “caso de alagamento do túnel, os veículos são desviados para as avenidas Augusto Montenegro e Pedro Álvares Cabral, no sentido Ananindeua-Belém, e pelas avenidas Tavares Bastos e João Paulo II, no sentido Belém- Ananindeua”.

Outra possibilidade é trafegar pela via superior da avenida Almirante Barroso com a BR-316, porém a via mais estreita geralmente fica engarrafada.