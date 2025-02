Plano de mobilidade para a COP 30 é discutido; veja medidas propostas para o período do evento

O planejamento da mobilidade para a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025 (COP 30), que será realizada em Belém de 10 a 21 de novembro, avançou nesta quarta-feira (18) com a definição dos principais pontos de hospedagem dos participantes e as estratégias para deslocamento até o Parque da Cidade, epicentro do evento. A reunião ocorreu no Palácio do Governador e contou com representantes da Secretaria de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade de Belém (Segbel), do Departamento de Trânsito do Estado (Detran), do Núcleo de Transporte Metropolitano (NGTM) e do Comitê COP, além de órgãos do Governo Federal.

Entre as medidas discutidas, destaca-se o mapeamento de hotéis e a acomodação de mais de 8 mil visitantes em navios transatlânticos ancorados no distrito de Icoaraci. Para garantir a mobilidade desse público, está em estudo a criação de linhas de transporte específicas ligando o terminal hidroviário ao centro da cidade, além da ampliação da frota de ônibus para suprir a demanda sem comprometer o deslocamento da população local.

O secretário de mobilidade de Belém, Luciano de Oliveira, enfatizou que o planejamento inclui a chegada de até 350 ônibus adicionais para reforçar o sistema de transporte durante o evento. "Estamos planejando um transporte adequado para o evento, com novas linhas para o público da COP, como a que vai atender as pessoas em Outeiro. Também estamos estudando a possibilidade de trazer 350 ônibus adicionais para Belém, para que possamos atender a toda essa demanda e garantir que haja espaço para o estacionamento e o depósito desses veículos durante o evento", afirmou.

Mudanças no trânsito e reforço na frota

O encontro também abordou o fechamento de vias estratégicas para melhorar a segurança e a fluidez do tráfego nos arredores do Parque da Cidade. Uma das interdições em análise é a da avenida Júlio César, que poderá ser bloqueada temporariamente para facilitar o acesso dos participantes e evitar congestionamentos.

Além disso, a frota de ônibus destinada exclusivamente ao evento terá rotas programadas para conectar áreas como Mosqueiro e Outeiro ao Centro de Convenções e ao Parque da Cidade. O diretor de transporte da Segbel, Isaías Reis, destacou que o diagnóstico atual do transporte público permitirá que o planejamento seja feito sem prejuízo à rotina dos moradores.

“Teremos uma frota de ônibus exclusiva para a COP, fazendo com que o dia a dia dos moradores de Belém não seja impactado. Essa frota atenderá regiões como Mosqueiro e Outeiro, com deslocamentos programados para o Centro de Convenções. Além disso, estamos realizando um diagnóstico do transporte coletivo de Belém e da região metropolitana para definir estratégias que assegurem tanto a mobilidade do público do evento quanto o atendimento à população”, explicou.

Outra solução em debate é a implementação de linhas fluviais para conectar os distritos insulares ao centro da capital, aliviando a pressão sobre o sistema viário. Além disso, estão sendo definidos pontos específicos de parada para táxis, aplicativos de transporte e ônibus fretados, facilitando a chegada e saída dos participantes sem comprometer o trânsito local.