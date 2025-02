Espaços da COP 30: Ministro do Turismo visita Casa Brasil 2025 e ilha flutuante em Belém

O ministro do Turismo, Celso Sabino, fará duas visitas técnicas nesta quinta-feira (20/02) em espaços que estão sendo instalados em Belém para a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025 (COP 30), que será realizada na capital paraense, em novembro deste ano. Às 10 horas, Sabino visitará as instalações do espaço onde funcionará a Casa Brasil 2025, na Praça Dorothy Stang. Em seguida, ele vai vistoriar a Ilha Flutuante da Casa Brasil 2025, no Portal da Amazônia.

De acordo com o Ministério do Turismo, a “Casa Brasil” será um espaço montado pela pasta com várias parcerias de órgãos federais e estaduais para expor os atrativos do Brasil ao mundo durante a COP 30, em Belém. A iniciativa nasceu na COP 29 realizada no ano passado, em Baku, no Azerbaijão, para apresentar as riquezas do Brasil no turismo sustentável e ainda painéis e debates sobre resiliência diante das mudanças climáticas, descarbonização e empoderamento das comunidades tradicionais, além dos roteiros turísticos do Brasil de forma geral, que possui um amplo leque de belezas em diversos destinos.

Assim como em Baku, a “Casa Brasil” na COP 30 deverá ser montada pelo Ministério do Turismo na Green Zone, uma área que no evento da ONU reúne vários órgãos institucionais dos governos.

Também nesta quinta-feira, durante a tarde, a partir das 14h, o ministro Celso Sabino participa da cerimônia de formatura de 212 estudantes que integram o 1º Ciclo da Escola Nacional de Turismo. O evento será realizado às 14h no Teatro Maria Sylvia Nunes, na Estação das Docas.