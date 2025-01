Ministro do Turismo, Celso Sabino, assume presidência do Conselho Executivo da ONU Turismo

Nesta quinta-feira (23/01), em Madri, na Espanha, o ministro do Turismo, Celso Sabino, assumiu a presidência do Conselho Executivo da ONU Turismo, um dos postos mais altos da entidade no que diz respeito à tomada de decisões no setor.

"Juntos, vamos transformar o turismo em uma força capaz de mudar o mundo", afirmou Celso Sabino ao assumir o Conselho Executivo. O colegiado quer focar na sustentabilidade e no fortalecimento da agenda ambiental.

Liderança brasileira pioneira

É a primeira vez que o Brasil tem um representante nesse ‘Conselho’, o que potencializa a visibilidade brasileira, especialmente no ano em que o país vai receber a COP 30, reforçando seu papel de destaque nos debates sobre preservação ambiental e mudanças climáticas.

"Temos diante de nós uma oportunidade única, e vamos agarrá-la com determinação à frente do Conselho Executivo da ONU Turismo. É o momento de promover justiça, solidariedade, responsabilidade e sustentabilidade”, destacou o ministro.

Celso Sabino complementou: “estou profundamente feliz e honrado por essa missão. Há muito a ser feito, especialmente no âmbito legislativo e na regulamentação do setor. Juntos, vamos transformar o turismo em uma força capaz de mudar a história do mundo", disse.

O Conselho Executivo da ONU Turismo tem cerca de 200 membros de 160 nações, no comando do órgão, o ministro Celso Sabino terá a missão de orientar debates e definir diretrizes para nortear o futuro do turismo global.

Entre as metas do órgão, está o engajamento de líderes globais do setor em iniciativas nacionais que promovam práticas sustentáveis. Para o secretário-geral da ONU Turismo, Zurab Pololikashvili, o Brasil tem muito a contribuir na entidade.

“Queremos fazer um reconhecimento especial ao ministro Celso Sabino e ao Brasil. O Conselho Executivo é um dos organismos mais relevantes da ONU Turismo, e é um marco histórico ver o Brasil assumir essa liderança pela primeira vez. É uma honra trabalhar com ele e com todos vocês, brasileiros. A simpatia, o profissionalismo e a dedicação que encontramos no Brasil são exemplares. Hoje, mais do que nunca, o mundo precisa de líderes comprometidos e de pessoas trabalhadoras como vocês”, disse Pololikashvili.

O embaixador do Brasil na Espanha, Orlando Leite Ribeiro, enfatizou que a nomeação de Sabino representa uma conquista para o país. "Esta é uma semana especial, não apenas por termos o Brasil como país convidado da Fitur, mas também pela posse de Celso Sabino como presidente do Conselho Executivo da ONU Turismo, o principal órgão da instituição. Essa conquista representa um reconhecimento pelo trabalho que o governo do presidente Lula vem realizando para reposicionar o Brasil na cena internacional”.