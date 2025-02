Governo do Pará certifica mais 4.400 profissionais pelo programa Capacita COP 30

O governo do Pará entregou mais 4.400 certificados, nesta terça-feira (18), a participantes do programa Capacita COP 30, que oferece formação profissional. Essa foi a terceira etapa de certificação do programa, que já capacitou mais de 16 mil pessoas por meio de 67 cursos gratuitos nas áreas de turismo, gastronomia, infraestrutura e segurança. A expectativa do Estado é alcançar a marca de 100 mil pessoas certificadas até novembro, quando Belém sediará a COP 30.

O governador do Pará, Helder Barbalho, destacou a importância da iniciativa para a população local. “Com o Capacita COP 30, garantimos que as oportunidades de emprego geradas pelo evento sejam aproveitadas pelos paraenses. Além disso, o conhecimento adquirido amplia as chances de trabalho e melhora a qualificação profissional, possibilitando novas oportunidades mesmo após a conferência”, afirmou.

A vice-governadora do Pará e presidente do Comitê Estadual para a realização da COP 30, Hana Ghassan, ressaltou que o legado do evento vai além da infraestrutura. “O maior impacto da COP 30 é humano. O conhecimento tem o poder de transformar vidas, e os cursos oferecidos pelo Estado e seus parceiros vão ajudar tanto os alunos quanto suas famílias. Juntos, podemos fortalecer o Pará e mostrar ao mundo nossa capacidade de bem receber”, declarou.

Formação abre portas

Entre os beneficiados pelo programa, Irenil dos Santos da Silva recebeu o certificado de conclusão do curso de manipulação de alimentos e celebrou a qualificação como um avanço em sua carreira. “Já atuo na área, então foi um aprendizado muito valioso. Essa certificação abre novas portas e fortalece o nosso currículo. Quero agradecer pela oportunidade, pois isso representa dias melhores para todos nós”, afirmou.

Programa será ampliado (Marco Santos / Agência Pará)

Na família de Gilda Brandão, de 70 anos, todos participaram da capacitação. A artesã, suas duas filhas e o sobrinho concluíram o curso de turismo e agora planejam aplicar os conhecimentos adquiridos para fortalecer o negócio familiar de biojoias. “Fazia anos que eu não estudava, mas quando o Capacita COP 30 surgiu, decidi voltar. Minha professora foi incrível, e estudar ao lado das minhas filhas foi um grande incentivo. Juntas, somos mais fortes”, disse Gilda.

A filha, Sandra Sueli, inicialmente ingressou no curso para apoiar a irmã, mas acabou aproveitando a experiência para aprimorar seus conhecimentos. “Eu quis incentivar minha irmã, e minha mãe decidiu se inscrever também. Acabei indo junto e me surpreendi com tudo o que aprendi”, relatou. Já Gercina Brandão, outra integrante da família, destacou que o curso ajudou a valorizar a produção artesanal das biojoias, ao integrar aspectos culturais e gastronômicos. “Além de aprimorar nosso trabalho, nos uniu ainda mais. Agora quero fazer outro curso, desta vez de inglês”, afirmou.

Expansão do Capacita COP 30

Durante a cerimônia de certificação, o governo estadual anunciou a ampliação do programa Capacita COP 30. A iniciativa contará com o apoio do Serviço Social do Transporte (Sest) e do Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (Senat), que disponibilizarão 36 novos cursos na modalidade de ensino a distância (EAD) em todo o estado.

“Iniciamos com a oferta de 22 mil vagas e, agora, ampliamos para 30 mil. Com a parceria do Sest Senat, passamos a oferecer mais de 100 cursos, aumentando as opções de qualificação e atingindo um número ainda maior de pessoas. Nosso objetivo final é certificar 100 mil cidadãos até a COP 30”, explicou o governador Helder Barbalho.

O secretário em exercício da Sectet, Keynes Lemos, destacou a relevância do programa para o estado. “Esse legado vai além da COP 30. O Pará entra definitivamente no mapa do turismo mundial, e precisamos preparar nossa população para bem receber os visitantes, valorizando nossa cultura, gastronomia e história”, afirmou.

Necessidade para a conferência da ONU

Lançado pelo governo estadual no primeiro semestre de 2024, o Capacita COP 30 tem como propósito qualificar profissionais para atuar durante a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas. Desde 8 de março, o programa oferece 67 cursos gratuitos e, com a nova parceria, atingirá 100 opções nas áreas de turismo, produção alimentícia, infraestrutura e segurança do trabalho. As modalidades incluem aulas presenciais e EAD, com polos distribuídos pela Região Metropolitana de Belém, Santarém, Marajó e Salinópolis. Mais de 25 parceiros, entre secretarias de governo, instituições de ensino e entidades privadas, participam da iniciativa.

“Nossa intenção é de que a COP 30 traga transformações significativas para o estado, para a capital e, principalmente, para a vida das pessoas. Por isso, estamos mobilizando e qualificando os paraenses para que possam aproveitar essa oportunidade e construir um futuro melhor”, concluiu o governador Helder Barbalho.