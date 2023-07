Prefeitura lança plano de segurança para o mês de julho nas praias e ilhas de Belém

Foi lançada nesta segunda (3) a operação "Tamo Junto no verão", realizada pela Guarda Municipal da Prefeitura de Belém (GMB), a qual traça um plano de segurança para atender a população belenense neste período de veraneio. O lançamento ocorreu na orla de Icoaraci e as ações estão voltadas para cobrir, ao longo do mês de julho, todos os bairros de Belém, assim como os três distritos e regiões das ilhas.

Além do efetivo já empregado diariamente nessas localidades, mais 233 guardas municipais, dos grupamentos Operacional, Ações Táticas (GAT), Ações Táticas com Cães (Atac), Ronda da Capital (Rondac) e Ronda Ostensiva Municipal (Romu), um ônibus de monitoramento, 12 viaturas, 28 motocicletas e uma lancha reforçam as atividades de patrulhamento e proteção à população.

Embora o lançamento das ações tenha ocorrido nesta segunda, a Guarda Municipal iniciou com o trabalho no primeiro final de semana de julho no distrito de Mosqueiro, e trapiche de Icoaraci, junto à Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup).

O inspetor-geral da GMB, Joel Monteiro, explica que Guardas de Belém estiveram no primeiro final de semana na ilha de Mosqueiro, nas praias e no Pórtico de entrada da ilha, além de atuarem no período de embarque e desembarque dos barcos no trapiche de Icoaraci. "Todo o nosso planejamento foi montado em parceria com a Segup. Esta união faz toda a diferença, por ser garantia de mais segurança em Belém", diz o inspetor.

Os guardas municipais vão atuar nas praias, trapiches de travessia, logradouros públicos e pórticos. Ao longo de todo este período de julho, a população vai presenciar ações de revistas pessoais e em veículos, rondas a pé e por viaturas de duas e quatro rodas, além de realização de serviços com o auxílio de cães.

A Guarda planejou, ainda, fiscalização para coibir poluição sonora, importunação sexual e o uso de linhas enceradas e chilenas em pipas.

Paralelo ao planejamento de segurança das férias escolares, em Belém a GMB continua com o efetivo ordinário, realizado com rondas contínuas nos bairros, por meio dos guardas municipais das bases distritais.

Para a população contribuir com a atuação da Guarda de Belém, continua disponível o serviço de atendimento gratuito para denúncias: o número 153, que funciona 24h.

Joel Monteiro acrescenta ainda que tradicionalmente, nesse período das férias escolares, essas localidades praianas de Belém recebem um aumento no fluxo de pessoas. "Por esse motivo, é necessário um planejamento e deslocamento de agentes para reforçar a segurança, na perspectiva de garantir tranquilidade ao cidadão, para que ele possa curtir seu lazer sem grandes preocupações", destaca o inspetor.

Planejamento

Mosqueiro contará com o emprego de 95 guardas municipais, seis viaturas, 14 motocicletas e um ônibus de monitoramento, que vai fiscalizar em tempo real, por meio de câmeras, alguns pontos da ilha. O veículo está instalado no caramanchão da praia do Farol e reúne agentes de segurança do município e do estado.



Já o distrito de Icoaraci vai contar com 32 guardas municipais, uma viatura e dez motocicletas. Os agentes vão atuar no trapiche e em toda a extensão da orla e na praia do Cruzeiro.

Em Outeiro, a segurança é reforçada com rondas nos bairros e nas praias, com o emprego de 37 guardas e duas viaturas. Para a ilha de Cotijuba estão organizadas rondas diárias, do trapiche até a praia do Vai Quem Quer, com o efetivo fazendo uso de seis motocicletas.



Para oferecer mais segurança à população que trafega pelo rio Guamá, a GMB já disponibilizou a lancha da instituição, para que no período de sexta-feira a domingo sejam realizadas rondas em toda a extensão do rio.