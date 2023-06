Mais de 5,6 mil agentes de segurança integram a "Operação Verão 2023", no Pará

Com o efetivo de 5.660 agentes de segurança, a “Operação Verão 2023" começa na próxima sexta-feira (30), e vai até o dia 31 de julho, durante cinco finais de semana consecutivos. Serão 92 localidades do Pará que receberam o reforço durante as férias escolares e o verão amazônico. Tudo para garantir maior tranquilidade à população e combater a criminalidade neste período. A ação, desenvolvida pela Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Pará (Segup) e apresentada, em coletiva de imprensa, nesta quarta-feira (28), no Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), no bairro de São Brás, em Belém, é considerada a maior do ano. O trabalho contará com a participação das polícias Civil (PC), Militar (PM) e Científica (PCP), Corpo de Bombeiros, Departamento de Trânsito do Estado (Detran) e a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap).

Serão mais de 400 viaturas empregadas, entre veículos de quatro rodas, motocicletas e ônibus, juntamente com as equipes montadas. A operação conta ainda com quatro aeronaves e 38 embarcações, além de unidades de resgate dos bombeiros. O reforço preventivo na segurança e ostensivo estará nos distritos de Mosqueiro e Outeiro, municípios de Vigia, Colares, Curuçá, Marapanim, Marudá, Crispim, Salinópolis, Conceição do Araguaia, Bragança, Soure, Salvaterra, Santarém, Tucuruí, Maracanã (Praia de Algodoal), Barcarena e entre outros.



Para este ano, a Vila de Ajuruteua, em Bragança, ganhará um reforço especial com a presença do Centro Integrado de Comando e Controle Móvel (CICC Móvel), que também está no município de Salinópolis (montado na praia do Atalaia, próximo ao “atalho da Sofia”), que contará com a participação do Poder Judiciário, e no distrito de Mosqueiro.



O secretário de Segurança Pública e Defesa Social do Estado, Ualame Machado, conta que o objetivo da ação é garantir a segurança dos paraenses que vão sair de casa para curtir as férias nas praias, sem deixar de esquecer daqueles que costumam aproveitar essa temporada na capital. “O objetivo da Operação Verão, que é a maior de segurança pública do Estado, seja em período de duração ou no emprego de efetivo, é que a gente possa preservar vidas. Desde a saída de casa, trajeto ao balneário, deslocamento nas praias, aproveitando as férias escolares e o nosso verão amazônico. Estamos com estrutura grande em 92 localidades, que receberão esse reforço, com todo tipo de segurança pública do Estado atuando, em parceria com os municípios, para que as pessoas possam ir e voltem para casa com segurança”, garantiu o titular da Segup.

O comandante geral da PM, coronel Dilson Júnior, explica como vai funcionar o trabalho da corporação nas 92 localidades contempladas na operação, incluindo a Região Metropolitana de Belém. “A gente já tem uma expertise no deslocamento de tropa, que a gente consegue utilizar para o deslocamento do interior os policiais que atuam na atividade administrativa. Nós não desguarnecemos a Região Metropolitana de Belém, até porque sabemos a dinâmica que muitas pessoas optam em ficar na Região Metropolitana. Conseguimos suplementar os balneários e localidades do interior com a nossa tropa reserva e, também, fazendo redução de folga, remuneração de hora extra para os policiais que vão ficar em Belém.

Para o delegado-geral da PC, Walter Resende, o reforço da instituição vai impactar positivamente nos pedidos da população e dos órgãos de segurança do Pará. “Estamos reforçando a Polícia Civil com, aproximadamente, 1.600 policiais em todas as regiões, não apenas na Região Metropolitana, durante o veraneio. Isso vai, certamente, possibilitar a Polícia Civil a fazer as demandas adequadas à população, além das demandas dos órgãos de segurança. Teremos CICC (Centro Integrado de Comando e Controle) também, com a nossa equipe, delegados, escrivães e investigadores prontos para fazer qualquer procedimento. E, também, a emissão de carteiras de identidade", concluiu.

Na Praia do Atalaia, em Salinópolis, o ordenamento do fluxo de trânsito também estará sendo organizado pelas equipes da Segup, com ajuda de "bandeirolas", se estendendo por mais 3,5 km na faixa de areia. O intuito é dar mais fluidez aos veículos e assegurar a segurança de quem passa pela área.