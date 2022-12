Marinha do Brasil inicia operação 'Verão 2022-2023' no Pará e mais três estados

A Marinha do Brasil vai iniciar, neste sábado (17), a operação "Verão 2022-2023 NAVSEG: você conectado a uma navegação segura" nos estados do Amapá, Maranhão, Pará e Piauí. O objetivo é intensificar a fiscalização do tráfego aquaviário. Além da proteção às vidas de trabalhadores e usuários desse modal, há a prevenção de acidentes que possam causar poluição hídrica oriunda de embarcações.

No Pará, as ações serão coordenadas pela Capitania dos Portos da Amazônia Oriental (CPAOR) e pela Capitania Fluvial de Santarém (CFS). Na capital, os agentes estarão de prontidão no trapiche de Icoaraci, Terminal Hidroviário de Belém Luiz Rebelo, portos da avenida Bernardo Sayão e praça Princesa Isabel. No interior do estado, haverá ações em Salinópolis, Cametá e nos municípios da região do Marajó. Em Santarém, a fiscalização será concentrada em Alter de Chão, no Terminal Hidroviário e nas marinas e praias de Santarém.

Dados da da Diretoria de Portos e Costas (DPC) da Marinha do Brasil apontam o fator humano como a causa mais frequente dos acidentes envolvendo embarcações. Durante as ações de fiscalização, as infrações mais identificadas são: condução por pessoa não habilitada; documentação incompleta ou vencida; falta de coletes, boias e extintores de incêndio; excesso de lotação; consumo de bebida alcoólica durante a condução; e más condições de navegabilidade das embarcações.

Os integrantes do Salvamar estão sempre preparados e estrategicamente posicionados, 24 horas por dia, para prestar auxílio atendendo aos pedidos de socorro. Para isto, são utilizados navios, aeronaves e mergulhadores da Marinha, bem como embarcações de entidades privadas, órgãos governamentais e empresas, acionadas por uma estrutura de auxílio mútuo.

SERVIÇO

COMO DENUNCIAR INFRAÇÕES EM EMBARCAÇÕES:

Capitania dos Portos Amazônia Oriental: (91) 3218-3954 e (91) 99114-9148

Capitania Fluvial de Santarém: (93) 3522-2870

Capitania dos Portos do Amapá: (96) 3281-5480 e (96) 99112-1538

Agência da Capitania dos Portos no Oiapoque: (96) 3521-1321

Capitania dos Portos do Piauí: 0800 095 2844

Capitania dos Portos do Maranhão: (98) 2107-0121

Agência Fluvial de Imperatriz: (99) 3525-3391

COMO SOLICITAR SOCORRO EM CASO DE ACIDENTES E RISCO À VIDA:

- Disque 185: emergências marítimas ou fluviais

- O canal 16 (frequência 156.8MHz) de uma estação rádio VHF (a bordo ou em terra) é exclusivo para chamada e escuta (internacional) para pedir socorro via rádio

O QUE PODE SER DENUNCIADO COMO INFRAÇÃO:

- condução por pessoa não habilitada

- documentação incompleta ou vencida

- falta de coletes, boias e extintores de incêndio

- superlotação

- consumo de bebida alcoólica durante a condução

- más condições de navegabilidade das embarcações

FONTE: MARINHA DO BRASIL