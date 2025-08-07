Prefeitura diz que responsabilizará empresa que realiza poda de árvores após acidente em Belém

Após a queda da mangueira de grande porte, que atingiu cinco carros e derrubou um poste de energia elétrica em Belém, a Prefeitura informou que irá responsabilizar a empresa que faz a poda das árvores. O prefeito da capital paraense, Igor Normando, comunicou a situação nas redes sociais nesta quinta-feira (7).

“Vamos responsabilizar a empresa responsável pela manutenção e poda das árvores e rever, com urgência, o contrato com ela”, declarou o prefeito.

A queda da árvore aconteceu por volta das 7h30, na travessa 14 de Março com a avenida Nazaré, no bairro de Nazaré. Os cinco veículos atingidos estavam nas proximidades. Entre eles, há um táxi em que o motorista ficou preso no interior do veículo no momento em que tudo aconteceu. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. Por conta da queda do vegetal, que bloqueou a via, um grande congestionamento se formou no entorno.

A nota pública compartilhada na web ainda diz que a prefeitura se solidariza com os afetados e vai custear os danos aos veículos.

“Uma árvore caiu na Travessa 14 de Março na manhã de hoje. Nos solidarizamos com aqueles que tiveram seus automóveis danificados e, por isso, vamos arcar com os custos dos reparos. Assim, pedimos que procurem a Câmara de Conciliação da Prefeitura de Belém, na Procuradoria Geral do Município. Equipes da Defesa Civil, Segbel e de limpeza já estão no local, atuando para desobstruir a via”, diz.