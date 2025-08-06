Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Belém chevron right

Árvore do Bosque Rodrigues Alves cai e atinge muro na avenida Rômulo Maiorana, em Belém

A espécie da árvore não foi informada, e até o momento não há detalhes sobre as causas da queda

O Liberal
fonte

Árvore do Bosque Rodrigues Alves cai e atinge muro na avenida Rômulo Maiorana, em Belém. (Ana Laura Carvalho | Especial para O Liberal)

Uma árvore pertencente ao Bosque Rodrigues Alves caiu na noite desta quarta-feira (6) na avenida Rômulo Maiorana, nas proximidades da travessa Perebebuí, no bairro do Marco, em Belém.

Apesar do susto, ninguém ficou ferido e nenhum veículo foi atingido. A queda provocou a inclinação de parte do muro do bosque, mas a estrutura não chegou a desabar completamente.

A espécie da árvore não foi informada, e até o momento não há detalhes sobre as causas da queda. Nenhum representante do Bosque Rodrigues Alves ou do Corpo de Bombeiros foi visto no local para prestar esclarecimentos.

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

queda de árvore em belém

árvore cai no bosque rodrigues alves
Belém
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BELÉM

BELÉM 

Prefeitura retira 14,6 toneladas de fios irregulares de postes em Belém

Operação Rede Segura promove segurança e melhora visual urbano na capital paraense

06.08.25 18h00

Vai de ônibus!

Saiba como chegar de ônibus ao Museu do Círio em Belém

Descubra como ir de ônibus ao Museu do Círio, saiba onde fica, o que fazer por lá e quais linhas passam pelo ponto

06.08.25 15h52

Presentes Amazônicos

Dia dos Pais: confira 5 dicas de presentes regionais para presentear o seu pai

Ao escolher comprar um presente regional, você foge do óbvio e ainda pode ajudar os artistas e empreendedores locais

06.08.25 15h00

CAMINHADA

Dom Júlio participa de encontro dos crismandos e crismados pelas ruas de Belém

Oração e adoração marcam caminhada que celebra sacramento

03.08.25 18h42

MAIS LIDAS EM BELÉM

Mobilidade urbana

Como usar os patinetes elétricos em Belém? Veja regras, qual aplicativo e dicas

Belém é a primeira capital do Norte a oferecer serviço com 600 patinetes elétricos; saiba onde alugar e o que fazer se acabar a bateria

04.08.25 13h17

BELÉM

Mobilidade urbana: Belém passa a contar com patinetes elétricos públicos; veja como e onde usar

O projeto-piloto contará, de forma gradual, com 600 patinetes elétricos em Belém. A novidade começa a valer neste domingo (3/8)

02.08.25 12h50

BELÉM

Belém estreia patinetes elétricos e se torna a primeira capital do Norte com o serviço

Segundo a prefeitura, o objetivo é ampliar as opções de deslocamento e reduzir a dependência dos carros

03.08.25 19h18

LUTO

Morre pastor Firmino Gouveia, líder histórico da Assembleia de Deus em Belém

Considerado um dos nomes mais importantes da história da Assembleia de Deus em Belém, Firmino foi o sétimo líder da igreja-mãe e atuou como missionário e pastor

05.08.25 20h30

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda