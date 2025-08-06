Árvore do Bosque Rodrigues Alves cai e atinge muro na avenida Rômulo Maiorana, em Belém
Uma árvore pertencente ao Bosque Rodrigues Alves caiu na noite desta quarta-feira (6) na avenida Rômulo Maiorana, nas proximidades da travessa Perebebuí, no bairro do Marco, em Belém.
Apesar do susto, ninguém ficou ferido e nenhum veículo foi atingido. A queda provocou a inclinação de parte do muro do bosque, mas a estrutura não chegou a desabar completamente.
A espécie da árvore não foi informada, e até o momento não há detalhes sobre as causas da queda. Nenhum representante do Bosque Rodrigues Alves ou do Corpo de Bombeiros foi visto no local para prestar esclarecimentos.
