Árvore do Bosque Rodrigues Alves cai e atinge muro na avenida Rômulo Maiorana, em Belém

Uma árvore pertencente ao Bosque Rodrigues Alves caiu na noite desta quarta-feira (6) na avenida Rômulo Maiorana, nas proximidades da travessa Perebebuí, no bairro do Marco, em Belém.

Apesar do susto, ninguém ficou ferido e nenhum veículo foi atingido. A queda provocou a inclinação de parte do muro do bosque, mas a estrutura não chegou a desabar completamente.

A espécie da árvore não foi informada, e até o momento não há detalhes sobre as causas da queda. Nenhum representante do Bosque Rodrigues Alves ou do Corpo de Bombeiros foi visto no local para prestar esclarecimentos.