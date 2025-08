Parte de tronco de árvore cai durante chuva e atinge carro na noite desta quinta-feira em Belém

Durante a chuva que caiu na tarde desta quinta-feira (31), parte do tronco de uma árvore despencou na esquina da rua dos Mundurucus com a travessa Dr. Moraes, no bairro da Batista Campos, em Belém. O incidente ocorreu por volta das 17h40 e atingiu um carro que passava pelo local. Por sorte, ninguém ficou ferido.

Segundo testemunhas, no momento da queda, o veículo estava parado no semáforo. Duas pessoas estavam dentro do carro, mas nenhuma delas se machucou. Parte do galho ficou atravessada na rua, obstruindo o tráfego.

Equipes da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma) foram acionadas para fazer a remoção dos resíduos vegetais. Por causa da ocorrência, o trânsito ficou lento na região. Agentes da Secretaria de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade Urbana de Belém (Segbel) atuaram na via para orientar os motoristas.

Uma guarnição do Corpo de Bombeiros também foi acionada. Ainda de acordo com relatos de moradores da área, o risco da queda já havia sido alertado à Semma. Um protocolo teria sido aberto há cerca de um mês, e técnicos da secretaria chegaram a ir ao local e realizar uma poda na árvore.

No entanto, moradores afirmam que o problema não foi completamente resolvido, já que os galhos continuavam crescendo em direção à rua e passando por dentro da fiação elétrica, inclusive de alta tensão. Um dos relatos aponta que a árvore apresentava inclinação acentuada para o lado dos fios, o que aumentava a preocupação com novos incidentes.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento sobre o caso à Semma. A reportagem aguarda retorno