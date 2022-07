Prefeitura de Belém orienta sobre testes gratuitos de covid-19

Oito Unidades Básicas de Saúde (UBS) e cinco Unidades de Pronto-Atendimento (UPAs) estão disponíveis em Belém para realizar, de forma gratuita, o teste rápido de covid-19 destinado exclusivamente para pessoas com sintomas gripais. A informação foi divulgada pela Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) na manhã desta terça-feira (12).

VEJA MAIS

As UBS disponíveis para a testagem são as de Outeiro, Cotijuba, Jurunas, Benguí, Carananduba (Mosqueiro), Baía do Sol (Mosqueiro), Icoaraci e Tapanã. Quanto às UPAs, a população pode recorrer às da Sacramenta, Jurunas, Marambaia, Terra Firme e Icoaraci.

Quem estiver com sintomas leves, deve procurar pelas UBS, enquanto que os casos moderados e graves são orientados a buscar as UPAs. O atendimento é feito de acordo com a capacidade operacional de cada unidade, já que alguns funcionários foram diagnosticados com covid, levando a redução no quadro de profissionais.

Sintomas

Tosse, dor de garganta ou coriza, febre, calafrios, fadiga e dor de cabeça são considerados sintomas leves. A Síndrome Respiratória Aguda Grave, apresentando falta de ar, desconforto ao respirar ou pressão no tórax, se encaixam como casos moderados e graves.