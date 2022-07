Locais de testagem para covid-19 seguem lotados em Belém; veja locais

Continua crescendo a procura pelo serviço de testagem para covid-19 na rede pública de saúde, em Belém. Somente na tarde desta segunda-feira (11), ao menos 60 pessoas aguardavam para realizar o exame na Unidade de Referência Especializada (URE) Doca, no bairro do Reduto. O tempo de espera no local, entre a chegada e o recebimento do resultado, era de 4 horas, em média. Já na sala de espera da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Sacramenta, na avenida Doutor Freitas, dezenas de pacientes aguardavam pelo atendimento médico para realizar o exame.

VEJA MAIS

A Associação Brasileira de Redes de Farmácias e Drogarias (Abrafarma) registrou, nos primeiros dias de julho, o maior percentual de pessoas infectadas pela covid-19 desde a primeira semana de fevereiro, quando a chegada da variante ômicron lotou os prontos-socorros no país. O índice de testes rápidos com resultado positivo entre os dias 27 de junho e 3 de julho ficou em 35% —o maior percentual em 21 semanas. A última vez que a quantidade de pacientes infectados esteve nesse patamar foi na semana de 31 de janeiro a 6 de fevereiro, com taxa de 36,07%.

No Pará, de janeiro a julho, foram realizados 238.015 testes para covid-19, com 100.096 testes positivos, de acordo com levantamento feito pela Secretaria de Saúde do Estado (Sespa).

A secretaria esclareceu, em nota, que até o momento, não há impacto no registro de internações e que continua incentivando a vacinação em todos os municípios paraenses. O comunicado reforça que a Sespa avalia, constantemente, o cenário epidemiológico no Estado para auxiliar nas medidas de combate adotadas.

Na capital paraense, um dos locais para realização dos testes rápidos de covid-19 é a URE Doca, que fica na Av. Visconde de Souza Franco, nº 600. O local tem capacidade para realizar 350 testes rápidos por dia, feitos por livre demanda, ou seja, ordem de chegada e sem distribuição de senhas. Esse atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h.

A jovem Brenda Barcelar, de 24 anos, procurou o ponto de testagem após apresentar sintomas como dor de cabeça, coriza, febre e dor de garganta. "Eu estou com esses sintomas desde sexta-feira, aí hoje vim direto fazer o teste. Inclusive eles estão falando pra gente fazer o teste só se tiver sintomas porque tem muita gente que está vindo mais pelo susto ou por curiosidade", afirma.

Ela chegou ao local às 12h e conseguiu receber o resultado por volta de 16h15. "Aqui eles não dão muita assistência, a gente vai mais perguntando para as pessoas que estão na fila mesmo, não tem distribuição de senha. Eu acho que faltou mais uma pessoa aqui fora pra estar informando e organizando a fila ou até informar que se não tiver os sintomas não é necessário fazer o teste", pontua Brenda.

Em nota, a Sespa ratificou que é responsabilidade das secretarias municipais de saúde disponibilizar pontos de atendimento para a realização de testes de covid-19 e a URE Doca funciona como um ponto de apoio.

Locais de testagem passaram por readequação

Na semana passada, a Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Saúde de Belém (Sesma), readequou a estratégia de testagem da população contra a covid-19. Desde o dia 8 de julho, os testes estão disponíveis nas oito Unidades Básicas de Saúde (UBS), que funcionam 24 horas, e em cinco Unidades de Pronto Atendimento (UPAs).

Segundo a Sesma, a readequação foi necessária diante do aumento da procura pelos testes na rede municipal e há testes suficientes para atender a demanda da capital. A secretaria ainda reforça que só deve procurar as UBS e UPAs quem estiver com sintomas gripais há, pelo menos, três dias. A oferta gratuita do teste rápido é uma das estratégias do município de prevenção e combate à doença.

Para realizar o teste rápido nas UBS e UPAs o paciente deve passar primeiro por uma triagem, que vai encaminhá-lo para o atendimento médico e só depois, com um encaminhamento médico, é possível realizar o exame.

Saiba onde realizar a testagem para covid-19 em Belém:

UBS

Outeiro (Rua Manoel Barata, 2373-2397);

Cotijuba (Rua Manoel Barata, s/n);

Jurunas (Rua Fernando Guilhon, s/n, entre passagem Jacob e travessa Monte Alegre);

Bengui (Rua Benfica, esquina com passagem São Pedro);

Carananduba (Praça do Carananduba, s/n, entre avenida Beira-Mar e rua Santo Antônio, Mosqueiro);

Baía do Sol (Avenida Beira-Mar, s/n, próximo ao mercado, Mosqueiro);

Icoaraci (Rua Manoel Barata, 840, entre travessas Itaboraí e São Roque);

Tapanã (Rua São Clemente, s/n).

UPAs