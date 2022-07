Casos de gripe voltam a aumentar em Santarém; três pontos de atendimentos foram reativados

Com a recente alta dos casos de síndromes gripais no município de Santarém, oeste do Pará, a prefeitura da cidade decidiu reativar três unidades de saúde descentralizadas (USDs) para atender a população. A partir de segunda-feira (11) o espaço conhecido como “Casinha do Papai Noel”, localizado na Praça Barão de Santarém será reativado para melhorar o fluxo de atendimento e desafogar a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24 horas, reforçando o sistema de resposta à população que conta com as USDs dos bairros Nova República e Santarenzinho que também voltaram a funcionar recentemente.

O objetivo das unidades é descentralizar os atendimentos da UPA 24h e UBS's, dando mais agilidade aos trabalhos, garantindo mais segurança à população e às equipes de saúde, além de conter os casos de Covid e influenza no município, conforme informações da secretaria de saúde.

“Os casos de gripe aumentam ainda com o grande volume de chuvas registradas na região nos últimos meses e diminuição das temperaturas. A doença sazonal deixa boa parte da população acamada por sintomas como febre, dor no corpo, coriza e outras manifestações comuns a problemas respiratórios. Estas são ocorrências comuns a época chuvosa e registradas antes da pandemia”, disse a titular da secretaria de saúde, Vânia Portela

Quem pode receber atendimento nesses locais?

Qualquer pessoa com sintomas gripais como febre, dor de garganta, coriza ou tosse podem ir a uma das unidades descentralizadas para atendimento e realizar o teste rápido. Pessoas sem sintomas ou que tenham tido contato com pessoas com covid-19 ou suspeitas de estarem com a doença também podem fazer o teste.

Documentos necessários para atendimento

Para ser atendido o paciente deve ter em mãos os seguintes documentos:

RG

CPF

cartão SUS.

Endereço das Unidades

Unidade de Saúde Descentralizada 24h Nova República: fica localizada na Av. Tancredo Neves, próximo a Praça do bairro. Funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h e das 19h às 23h, e aos finais de semana das 8h às 23h.

Unidade de Saúde Descentralizada 24h Santarenzinho: localizada na rua Elizander Nogueira, 610, Santarenzinho, atende apenas nos finais de semana, das 8h às 23h.

A Casinha do Papai Noel: está localizada na Praça Barão de Santarém, funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

“Queremos agilizar o diagnóstico do paciente. Inclusive, oferecendo atendimento médico, testagem para covid-19 e dispensação de medicamentos para sintomas gripais”, pontuou a secretária.

Serviços ofertados pelas USD's são: verificação de pressão arterial, temperatura, saturação e batimentos cardíacos, consulta médica, notificações, liberação de medicações, testes rápidos para covid-19: sorologia e antígeno.