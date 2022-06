Prefeitura de Belém lançará Plano Municipal de Combate ao Trabalho Infantil

A Prefeitura de Belém irá lançar o Plano Municipal de Combate ao Trabalho Infantil na capital nesta terça-feira (27). A ação será por meio da Comissão Intersetorial com apoio de várias secretarias, coordenadas pela Fundação Papa João XXII (Funpapa). O lançamento da medida representa um marco, uma vez que a cidade nunca possuiu uma campanha efetiva de estratégias e combate contra o trabalho infantil.

Em 2021, a gestão municipal instituiu a Comissão Municipal Intersetorial para as Ações de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil e Proteção ao Adolescente Trabalhador, por meio do Decreto nº. 101.113, de 2 de junho. A finalidade da comissão é elaborar o Plano Municipal Aepeti, que dentro dos eixos estratégicos de enfretamento tem ações de cunho operacional, possibilitando a ressignificação de projetos de crianças e adolescentes com violação de direitos.

Na perspectiva de erradicar a prática do trabalho infantil em seu território, o Brasil aprovou dispositivos legais, a começar pela Constituição Federal de 1988, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), em 1990; a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT); e outras normas relevantes, como a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) e o Código Penal.

Além do que, tornou-se signatário de convenções internacionais como a 138 e 182 da Organização Internacional do Trabalho (OIT), referendadas, respectivamente, pelos Decretos n°. 4.134, de 15 de fevereiro de 2002, e nº. 3.597, de 12 de setembro de 2000.