Santarém lança campanha contra trabalho infantil; confira programação

Dia 12 de junho é o dia internacional de combate ao trabalho infantil. Por entender a necessidade de sensibilizar, informar e debater a temática com a população, a Prefeitura Municipal de Santarém, no oeste paraense, iniciou uma campanha com uma programação que vai até o dia 30 deste mês.

"Um mundo sem Trabalho Infantil" é o tema da ação que conta com apoio da Ações Estratégicas do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (Aepeti), do Projeto Transformar Vidas em parceria com o Itaú Social, Ministério Público do Trabalho (MPT), Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e toda a rede de defesa e proteção de crianças e adolescentes do município.

A coordenadora do projeto Transformar Vidas, Ágatha Flexa, informou que as ações durante este mês devem empoderar crianças e adolescentes. “Será um mês de muitas atividades direcionadas para crianças e adolescentes, levaremos palestras para os 8 Centros de Referência de Assistência Social (Cras), escolas estaduais e municipais a partir do 6º ano. Engajaremos o público adolescente com o intuito de promover informações de inserção ao mercado de trabalho através da lei da aprendizagem e acesso à universidade pública e privada reforçando que eles são os protagonistas”, afirmou.

Durante abertura da campanha, realizada na sexta-feira (10), o procurador do MPT, Eduardo Serra, destacou a atuação do órgão na programação. “Em uma situação de trabalho infantil é importante que a população faça a denúncia. O nosso site é Ministério Público do Trabalho Santarém e basta efetuar a denúncia por vários canais, entre eles o Disque 100. A gente tem instrumentos para atuar com inquérito civil para fazer essa investigação e para poder buscar uma solução para este caso. É importante a gente falar para a população para ser feita a denúncia para podermos atuar", reforçou.

A Prefeitura informou ainda que até o final deste mês serão promovidas palestras sobre o trabalho infantil nos os 8 Cras, além do lançamento do "Projeto MPT na Escola" nesta segunda-feira (13) àss 8h30, desenvolvido em parceria com a Secretaria Municipal de Educação (Semed), e uma blitz educativa que será realizada no dia 15 às 18h na Praça do Pescador.

Confira a programação completa:

13/06

8h30 - Lançamento do Projeto MPT na Escola. Local: Semed

9h às 11h - Live alusivo ao dia 12 de Junho - CEREST

Plataforma online

14h as 16h - EMEF Pérola do Maicá

Palestra Educativa sobre o ECA, trabalho infantil e o protagonismo infanto-juvenil para crianças do 6º ano.

Avenida Maica, 275

14/06



8h45 - EEEF Prof.ª Romana Tavares Leal

Palestra sobre o tema da campanha “Protagonismo-infanto juvenil: um mundo sem trabalho infantil”. Orientação e esclarecimento sobre a Lei da aprendizagem e Inserção nas Universidades Públicas e Privadas para adolescentes. Av. Antônio Simões - Prainha

14h - CRAS Maracanã - PAIF: Palestra Social e educativa voltado para o Tema: Protagonismo Infanto Juvenil: um mundo sem Trabalho Infantil

Maracanã

15h as 17h CAR - Casa de Acolhimento Reviver:

Círculo de Diálogo sobre a Campanha Nacional alusiva ao 12 de Junho “Dia Nacional de Enfrentamento ao Trabalho Infantil” Av. Sergio Hens s/ n

15/06

18h - Blitz das AEPETI: Blitz terá o objetivo de abordar o tema: Protagonismo Infanto Juvenil: Um mundo sem Trabalho Infantil. O momento vai intensificar a campanha e sinalizar os cuidados com as crianças e adolescentes. Praça do Pescador

17/06

9h às 10h - CRAS Alter do chão – PAIF: Palestra alusivo ao dia 12 de Junho e ao tema Municipal: Protagonismo Infanto-Juvenil: Um mundo sem trabalho infantil CRAS Alter do chão

20/06

9h - CRAS Santarenzinho: Palestra sobre a Campanha Nacional alusiva ao 12 de Junho “Dia Nacional de Enfrentamento ao Trabalho Infantil” orientação e esclarecimento. Cras Santarenzinho

14h às 16h - EEEFM Rio Tapajós: Palestra sobre o tema da campanha “Protagonismo-infanto-juvenil: um mundo sem trabalho infantil”. Orientação e esclarecimento sobre a Lei da aprendizagem e Inserção nas Universidades Públicas e Privadas.. Av. Curua-Una - Diamantino

21/06

8h às 8h45 - EEEFM Antônio Batista Belo De Carvalho: Palestra sobre o tema da campanha “Protagonismo-infanto juvenil: um mundo sem trabalho infantil”. Orientação e esclarecimento sobre a Lei da aprendizagem e Inserção nas Universidades Públicas e Privadas para adolescentes. R. Marajó Tupaiulandia Palhão

14h às 16h - CRAS Nova República: Palestra alusivo ao dia 12 de Junho e ao tema Municipal: Protagonismo Infanto-Juvenil: Um mundo sem trabalho infantil v. 25 - Vitória Régia

23/06

9h às 10h - Escola Municipal Padre João Felipe Bettendorf: Palestra Educativa sobre o ECA, trabalho infantil e o protagonismo infanto-juvenil para crianças do 6º ano

R. E, 1385 - Maracanã I

24/06

9h - Ação Socioassistencial - Escola Irmã Leodgard Gausepohl: Cadastro Único, Emissão de Carteira de Trabalho – RG e outros. R. Uruara, S/n - Uruará

27/06

10h ás 11h - EEEFM Prof Aluísio Lopes Martins: Palestra sobre o tema da campanha “Protagonismo-infanto juvenil: um mundo sem trabalho infantil”. Orientação e esclarecimento sobre a Lei da aprendizagem e Inserção nas Universidades Públicas e Privadas para adolescentes.

R. Salvação, S/N - S/N - Maracanã

15h às 16h - CRAS São José Operário - PAIF: Palestra alusivo ao dia 12 de Junho e ao tema Municipal: Protagonismo Infanto-Juvenil: Um mundo sem trabalho infantil

28/06

8h às 8h45 - CRAS Urumarí: Palestra alusivo ao dia 12 de Junho e ao tema Municipal: Protagonismo Infanto-Juvenil: Um mundo sem trabalho infantil

R. Cristóvão Colombo - Urumari

29/06

9h às 10h - EMEF Eliah Gentil: Palestra Educativa sobre o ECA, trabalho infantil e o protagonismo infanto-juvenil para crianças do 6º ano

Santarenzinho

30/06

8h30 às 9h - CRAS Ribeirinho – PAIF: Palestra alusivo ao dia 12 de Junho e ao tema Municipal: Protagonismo Infanto-Juvenil: Um mundo sem trabalho infantil

Mercadão 2000

14h às 16h - CRAS Santana: Palestra PAIF: Palestra alusivo ao dia 12 de Junho e ao tema Municipal: Protagonismo Infanto-Juvenil: Um mundo sem trabalho infantil