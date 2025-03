Prefeitura de Belém e Equatorial vão iniciar operação de retirada de cabos clandestinos

A prefeitura de Belém em parceria com a Equatorial vão iniciar uma operação de retirada de cabos clandestinos na capital paraense. Atualmente, de 10 mil postes de Belém, a Equatorial identificou 70 mil irregularidades, ou seja, cabos de telefonia e de internet ligados de forma clandestina. O primeiro passo é de realizar um trabalho educativo para que as empresas regularizem a situação. Mas, se em 15 dias essas irregularidades não forem solucionadas, essas fiações serão retiradas. O objetivo é obedecer o código de postura e resolver a questão de poluição visual da cidade.

Durante coletiva, na tarde desta quarta-feira (26), no Palácio Antônio Lemos, o prefeito de Belém, Igor Normando, explicou que a iniciativa é um pré-lançamento do Programa Belém em Ordem, que visa garantir o regramento da cidade que visa atender ao Código de Postura da capital paraense. "Belém é uma cidade que, infelizmente, ao longo do tempo veio se transformando em uma terra sem lei, já que algumas empresas vêm atuando sem respeitar regras. E nós precisamos mostrar que a cidade tem um código que precisa ser respeitado", destaca o prefeito.

Com relação a operação que está sendo montada, o prefeito explica que será realizada uma força tarefa juntando o trabalho da Equatorial com o trabalho da prefeitura. "A ideia é resguardar tanto a questão visual da cidade, mas também a segurança. Nós vamos dar um prazo para essas empresas para que elas regularizem essas fiações. Nesse primeiro momento o trabalho é educativo. Depois de 15 dias, caso elas não regularizem, essas fiações serão retiradas dos postes da Equatorial", avisa o prefeito de Belém.

Lembrando que o Programa Cidade em Ordem engloba outras irregularidades, como: bares que invadem as calçadas sem regularização, sucatas abandonadas em vias públicas e entre outras questões que estão fora das regras do código de postura da cidade. Quem não respeitar as novas regras vai pagar multa, mas o prefeito afirmou que essas informações serão repassadas com maior clareza no lançamento do programa.

O gerente da Equatorial Pará, Gabriel Araújo, participou da coletiva de imprensa e disse que esse trabalho de levantamento dos postes já vem sendo realizado. Gabriel explicou que o projeto foi pensado a partir de uma rotina que a Equatorial já tem de fiscalizar e de notificar essas empresas. Mas neste momento se torna necessário o trabalho em conjunto com a prefeitura para que seja dado o suporte necessário para que de fato essas empresas fiquem regularizadas.

"Hoje já temos essas vias mapeadas. As próprias empresas é que vão precisar fazer a retirada das fiações clandestinas", explica o gerente da Equatorial Pará.

Participou da coletiva o prefeito de Belém, Igor Normando; a secretária de Zeladoria e Conservação Urbana, Thayta Martins; o gerente da Equatorial Pará, Gabriel Araújo; e o gerente do Projeto Rede Segura, Márcio Lousada.