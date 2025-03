Aposentado Francisco Rodrigues reclama de fiação caída na rua Domingos Marreiros

Moradores da rua Domingos Marreiros, no bairro do Umarizal, em Belém, denunciam a presença de fios caídos, que representam perigo para quem transita pelo local. O problema está localizado no trecho entre a avenida Duque de Caxias e a travessa Castelo Branco. O temor é que acidentes sejam registrados na área.

O aposentado Francisco Rodrigues, de 68 anos, que mora na passagem Vitória, bem na esquina com a Domingos Marreiros, relata que a situação não é isolada e se repete em diversas partes da cidade. A situação se agrava com o acúmulo de fios inutilizados. Até então, nenhuma solução foi concretizada.

“Na realidade, isso está enfeiando as ruas. Não é só aqui. Quase toda Belém está com os fios expostos. E isso é prejudicial, até para as crianças que passam brincando. Eu acredito que deveria haver um trabalho para retirar esses fios”, diz Francisco, ao lembrar que a situação já é um problema comum e se repete há alguns anos.

Os pedestres que passam pelo trecho afetado precisam redobrar a atenção para desviar dos fios caídos, que muitas vezes ficam no caminho das calçadas ou até mesmo suspensos a uma altura perigosa. Em dias de chuva, a preocupação aumenta, pois a umidade pode potencializar riscos elétricos, mesmo que a maioria dos cabos seja de telefonia ou internet.

Além do perigo direto para quem transita pelo local, a fiação solta também pode comprometer a acessibilidade. Pessoas com deficiência visual, idosos e mães com carrinhos de bebê podem enfrentar dificuldades caso os fios caiam a qualquer momento. O cenário de fios embolados e pendurados nos postes também contribui para a poluição visual.

Mesmo que a maioria dos fios caídos seja de telefonia ou internet, muitos moradores temem que entre eles haja cabos de energia elétrica, o que aumentaria significativamente o risco de choques e acidentes graves. A falta de identificação clara dos fios torna difícil para a população saber quais representam perigo imediato.

Além do impacto visual, ele alerta para o risco de acidentes envolvendo pedestres, ciclistas e crianças. “Pode acontecer um acidente, inclusive, com um ciclista. E com as crianças também. Provavelmente deve ser de telefonia. De alta tensão não é. É mais da parte de dado”, completa.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento à prefeitura de Belém sobre o caso, para detalhar de que forma a gestão municipal atuante diante destes casos. E, também, demandou a Equatorial Energia para que a companhia detalhe se a fiação em questão é de energia elétrica. A reportagem aguarda retorno.c

Como denunciar?

O projeto Você Repórter é uma iniciativa do Grupo Liberal, que busca reforçar a proximidade com os leitores e internautas, incentivando ainda mais o jornalismo colaborativo. Para participar das reportagens e conteúdos, compartilhando histórias, denúncias e sugestões de matérias com a redação de O Liberal, acesse www.oliberal.com/voce-reporter. Você também pode se conectar usando o QR Code ao lado ou pelo WhatsApp (91) 98565-7449. A equipe de reportagem irá checar as informações e publicar o conteúdo em todas as nossas plataformas.