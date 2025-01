Morador reclama de fiação espalhada pela Rua dos Pariquis

Quem trafega pela Rua dos Pariquis com a Travessa Nove de Janeiro, no bairro da cremação, percebe a presença de fiação elétrica espalhada pela via. E isso vem assustando os moradores, pois eles não sabem se a fiação é de telefonia ou de rede elétrica.

O autônomo Paulo Castro, 50 anos, passa diariamente na via e diz que tem medo, pois não sabe se é fio de telefonia ou da rede elétrica. O morador decalara que já faz uns meses que percebe o amontoado de fiação elétrica. “Eu acho isso um perigo e ninguém faz nada. As pessoas passam pelo outro lado da via quando perecebem”, diz o morador.

Paulo acrescenta que quando chove bate o vento forte e os fios balançam e assusta ainda mais os moradores. “As pessoas preferem dar a volta pelo outro lado, porque é um perigo passar aqui”, acrescenta.

Ele pontua sobre a preocupação com as crianças e idosos, que podem passar pelo local sem perceber o risco. “Só sei dizer que ninguém se incomoda, ninguém se compromete. Isso aqui é um perigo. Já pensou passa um motociclista”, questiona o morador.

Como denunciar?

