Prefeitura de Belém anuncia delivery de vacina contra covid-19

A Prefeitura de Belém anunciou, pelas redes sociais, que a partir de quinta-freira (2) começa um serviço de delivery de vacinas contra covid-19. Um veículo, com programação a ser definida, vai percorrer as ruas da capital para atualizar a vacinação para primeiras, segundas e terceiras doses.

O anúncio oficial deve ocorrer em breve, já com o itinerário do começo da operação do delivery de vacinas. A Prefeitura de Ananindeua iniciou um serviço semelhante nesta terça-feira (30), no bairro do Aurá. A programação já está definida até sexta.