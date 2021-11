Prefeitura de Ananindeua inicia "delivery de vacina" contra covid-19; confira a programação

Nesta terça-feira (30), a Prefeitura de Ananindeua iniciou mais uma estratégia de vacinação contra a covid-19: a "Vacina Delivery". O serviço é ofertado em uma van, que vai percorrer os bairros, feiras e praças do município. É a primeira cidade da Região Metropolitana de Belém (RMB) a garantir a "busca ativa" de quem ainda não recebeu a primeira, segunda ou terceira dose de algum dos imunizantes disponíveis.

O atendimento vai ocorrer sempre de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h. Para garantir a vacinação, basta apresentar RG, CPF ou Cartão SUS; e cartão de vacinação, para tomar a segunda ou terceira dose. O primeiro dia foi no Aurá. Nesta quarta será no Paar; na quinta (2), será a vez do bairro Águas Lindas; e na sexta-feira (3), o delivery será no bairro Jaderlândia. A programação será atualizada, todos os domingos, nas redes sociais da prefeitura.

Para Ana Carolina Souza, moradora do bairro do Aurá, poder se vacinar na porta de casa foi muito bom. "É ótimo! Melhorou bastante porque é mais rápido, mais tranquilo e bem confortável. Gostei bastante dessa opção. Para as pessoas que têm mais dificuldade, desta forma é mais acessível" disse.

A gestão municipal iniciou o planejamento de descentralização e ampliação na oferta do imunizante, após observar nas últimas semanas uma baixa procura nos pontos de vacinação. Agora as vacinas estão disponíveis em todas as 23 unidades básicas de saúde, das 8h às 13h.

O prefeito de Ananindeua, Daniel Santos, apontou papel de destaque do município na campanha de vacinação contra a covid-19. "Ananindeua foi referência nacional de vacinação, um dos municípios mais rápidos a vacinar e agora estamos com estratégia de descentralizar a oferta do imunizante. Agora vamos fazer busca ativa, sendo o primeiro serviço de vacina delivery da região metropolitana. Vamos percorrer os bairros chamando as pessoas, quem ainda não tomou a primeira a segunda ou a terceira dose", disse o gestor.

O prefeito ressaltou ainda a importância da vacinação como principal forma de enfrentamento a pandemia. "A gente percebe uma nova onda mundial da Covid-19 e essa onda está se dando em cima das pessoas que ainda não se vacinaram. Estamos oferecendo uma oportunidade a mais, estamos indo com a vacina até a porta das casas. Não temos justificativa para não se vacinar aqui no município. Tomar a vacina salva-vidas", disse o prefeito Doutor Daniel.