Prefeitura apresenta novo Plano Municipal de Turismo e estabelece metas para o setor em Belém

A Prefeitura de Belém lançou oficialmente, na terça-feira (24), o Plano Municipal de Turismo, instrumento estratégico que vai orientar as políticas públicas do setor pelos próximos quatro anos. O documento estabelece diretrizes, metas e ações voltadas ao fortalecimento da infraestrutura turística, à qualificação dos serviços, à promoção do destino e à organização da atividade na capital paraense. A proposta é posicionar Belém entre as cidades com práticas de turismo inteligente e sustentável, ampliando a competitividade nos cenários regional, nacional e internacional.

A apresentação ocorreu no auditório do Sesc Ver-o-Peso, durante evento promovido pela Secretaria Municipal de Turismo (Setur), que também celebrou o Dia Internacional do Guia de Turismo, comemorado em 21 de fevereiro. A programação integrou o calendário oficial da pasta para 2026 e reuniu guias, agentes de viagem, operadores e representantes do trade turístico.

Segundo a secretária municipal de Turismo, Cilene Sabino, o plano representa um novo momento para o setor na capital. De acordo com ela, o documento é dinâmico e deverá passar por atualizações anuais, com a finalidade de acompanhar as demandas do mercado e as transformações do segmento. O plano está disponível no site da Prefeitura, permitindo que profissionais e a sociedade contribuam com sugestões.

Homenagem

O evento também marcou a entrega da 1ª Comenda do Turismo, criada para reconhecer profissionais que contribuíram para o desenvolvimento da atividade no município. Nesta primeira edição, dois guias indicados pelo Sindicato dos Guias de Turismo do Pará foram homenageados: Cléa Regina Ribeiro Caracciolo, com mais de 30 anos de atuação, e José Guilherme Martins e Silva, guia habilitado pelo Senac com experiência regional, nacional e internacional.

A comenda leva o nome de Rosângela Martins, turismóloga e guia de turismo que atuou na antiga Coordenadoria Municipal de Turismo (Belemtur) e se destacou pela defesa da valorização profissional e da qualificação do setor. Falecida há dois anos, deixou como legado a atuação em políticas públicas voltadas ao turismo.

Atualmente, o Pará conta com 487 guias de turismo cadastrados, sendo 306 em atividade em Belém.

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do núcleo de Política e Economia