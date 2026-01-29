Centro de Cultura e Turismo Sesc Ver-o-Peso inaugura novo auditório, em Belém

O Serviço Social do Comércio (Sesc) reinaugurou, nesta quinta-feira (29), o Auditório do Centro de Cultura e Turismo Sesc Ver-o-Peso, em Belém. A entrega do novo espaço cultural contou com show da cantora Simone Almeida e apresentações artísticas desenvolvidas pelo Sesc no Pará. O espaço passou por um processo de renovação e está pronto para acolher atividades artísticas e culturais voltadas à população paraense.

A gerente do Sesc Ver-o-Peso, Maria Veiga, destacou que o novo equipamento cultural passou por uma reforma completa. “Nosso auditório está sendo entregue hoje com toda uma reformulação, que vai desde a questão da acessibilidade, como também novos equipamentos e novas possibilidades para dentro desse espaço, que vai servir tanto para o teatro, dança, quanto à música, uma variabilidade”, disse ela.

Veiga enfatizou a localização estratégica do Auditório no Boulevard da Gastronomia, uma área de referência para atividades culturais da noite belenense, e próximo de importantes equipamentos urbanos na avenida Boulevard Castilhos França.

“Esse espaço está completando 15 anos de existência, né? Está no coração cultural de Belém, pertinho do Ver-o-Peso, da Estação das Docas. Estamos com muitas ações, a gente tem as exposições permanentes, os eventos, o 'Cine Sesc', que também tem cinema para todo mundo participar com a gente aqui, são muitas atividades dentro da área cultural que o Sesc Ver-o-Peso possibilita. Estamos abertos para a cena cultural de Belém”, disse ela.

No Pará, o Sesc tem 16 unidades, informou o presidente do Serviço Social do Comércio, Sebastião Campos. Ele também ressaltou a missão do novo auditório. “Fizemos uma reforma no anexo que está aqui do lado. Estamos hoje inaugurando esse belo teatro que vai ser disponibilizado para toda a população. Aqui, nós teremos contação de histórias, peças teatrais e musicais. Fazemos um convite para as pessoas usufruirem o o que o Sesc tem, nossa missão é promover cultura, saúde, lazer e bem-estar à população comerciária, que é para quem nós trabalhamos”, disse o presidente.