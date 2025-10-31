Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Belém chevron right

Prefeitura anuncia operação de reorganização do mais novo Centro Comercial de Belém

Prefeito Igor Normando também vai falar sobre um plano de ação para os permissionários do Largo da Palmeira, que segue interditado após desabamento da laje

Dilson Pimentel
fonte

Largo da Palmeira continua interditado após desabamento da laje do estacionamento do espaço (Foto: Ivan Duarte/O Liberal)

O prefeito de Belém, Igor Normando, vai falar, na tarde desta sexta-feira (31), sobre a 1ª fase da operação de reorganização do mais novo Centro Comercial de Belém / Castilho França. Na oportunidade, e ainda durante coletiva à imprensa, o chefe do executivo municipal vai apresentar um plano de ação referente à situação dos permissionários do Largo da Palmeira, que segue interditado após um colapso na laje do estacionamento do espaço.

Na noite de quarta (29/10), um idoso identificado como Ângelo Dias Lopes ficou gravemente ferido após parte do piso do Largo da Palmeira desabar durante a forte chuva que atingiu a capital paraense. E, na manhã do dia seguinte (quinta-feira, 30), o superintendente da Defesa Civil Municipal, Vitor Magalhães, disse que mais de 80% da laje do Largo da Palmeira, no bairro da Campina, em Belém, está comprometida. Segundo ele, o desabamento da estrutura ocorreu por conta de “algumas pessoas terem feito piso e contrapiso”, o que pode ter sobrecarregado o limite de peso que o piso podia aguentar.

Segundo a Defesa Civil Municipal, o incidente pode ter sido causado por infiltração e sobrecarga provocada pelo acúmulo de chuva. Por medida de segurança, toda a estrutura foi interditada devido ao risco de novos desabamentos. Na parte inferior do espaço funcionava um estacionamento privado, onde um carro ficou bastante destruído após o colapso.



image Idoso fica gravemente ferido após desabamento de piso no Largo da Palmeira, em Belém
Imagens que circulam nas redes sociais mostram o momento em que o calçamento cede próximo à margem da estrutura

image Mais de 80% da laje do Largo da Palmeira está comprometida, diz superintendente da Defesa Civil
Na noite de quarta (29/10), um idoso ficou gravemente ferido após parte do piso desabar durante a forte chuva que atingiu a capital paraense

Sobre a interdição do perímetro, o superintendente disse que não há uma previsão de liberação do local. “O que eu posso afirmar e assegurar é que todo time da prefeitura está empenhado para que respostas sejam dadas de imediato. O prefeito (Igor Normando) já convocou uma reunião com todo o time de secretariado da prefeitura para que a gente possa dar soluções o mais rápido e que essas pessoas (permissionários) possam ter suas atividades de volta”, informou Vitor.

Um dia após o incidente, a Defesa Civil voltou ao local. “Estamos aqui para fazer a retirada dos produtos de alguns permissionários de maneira coordenada, para que todos não entrem e não venha a acontecer algo pior. (...) A Prefeitura de Belém está empenhada com todos eles para que a gente possa dar uma solução o mais rápido possível. A gente sabe que, com as dificuldades nos dias de hoje, todos precisam trabalhar, mas eu peço a colaboração e paciência de todos para que a gente possa dar a solução para cada um de maneira segura”, concluiu o superintendente.

 

 

.
