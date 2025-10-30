Capa Jornal Amazônia
Mais de 80% da laje do Largo da Palmeira está comprometida, diz superintendente da Defesa Civil

Na noite de quarta (29/10), um idoso ficou gravemente ferido após parte do piso desabar durante a forte chuva que atingiu a capital paraense

Dilson Pimentel e Saul Anjos
fonte

A imagem em destaque mostra o superintendente da Defesa Civil Municipal, Vitor Magalhães, no Largo da Palmeira (Foto: Ivan Duarte | O Liberal)

Mais de 80% da laje do Largo da Palmeira, no bairro da Campina, em Belém, está comprometida. É o que afirmou o superintendente da Defesa Civil Municipal, Vitor Magalhães, nesta quinta-feira (30/10). Segundo ele, a danificação da estrutura ocorreu por conta de “algumas pessoas terem feito piso e contrapiso”, o que pode ter sobrecarregado o limite de peso que o piso podia aguentar.

Na noite de quarta (29/10), um idoso identificado como Ângelo Dias Lopes ficou gravemente ferido após parte do piso do Largo da Palmeira desabar durante a forte chuva que atingiu a capital paraense.

Segundo a Defesa Civil Municipal, o incidente pode ter sido causado por infiltração e sobrecarga provocada pelo acúmulo de chuva. Por medida de segurança, toda a estrutura foi interditada devido ao risco de novos desabamentos. Na parte inferior do espaço funcionava um estacionamento privado, onde um carro ficou bastante destruído após o colapso.

Sobre a interdição do perímetro, o superintendente disse que não há uma previsão de liberação do local. “O que eu posso afirmar e assegurar é que todo time da prefeitura está empenhado para que respostas sejam dadas de imediato. O prefeito (Igor Normando) já convocou uma reunião com todo o time de secretariado da prefeitura para que a gente possa dar soluções o mais rápido e que essas pessoas (permissionários) possam ter suas atividades de volta”, informou Vitor.

Um dia após o incidente, a Defesa Civil voltou ao local. “Estamos aqui para fazer a retirada dos produtos de alguns permissionários de maneira coordenada, para que todos não entrem e não venha a acontecer algo pior. (...) A Prefeitura de Belém está empenhada com todos eles para que a gente possa dar uma solução o mais rápido possível. A gente sabe que, com as dificuldades nos dias de hoje, todos precisam trabalhar, mas eu peço a colaboração e paciência de todos para que a gente possa dar a solução para cada um de maneira segura”, concluiu o superintendente.

