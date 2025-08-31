Praça Santuário receberá missas durante reforma da Basílica de Nazaré, entenda

A Basílica Santuário de Nazaré ficará com as portas fechadas para o público pelos próximos sete dias, começando nesta segunda-feira (1º), até o dia 8, quando reabre. A parte interna da igreja passa por obras de restauro, o que justifica o período sem o fluxo de pessoas. Nesse período, as missas seguem sendo realizadas normalmente na Praça Santuário, em uma estrutura preparada para receber os fiéis até a reabertura, com os mesmos horários das missas na Basílica. Neste domingo (31), os que compareceram descrevem o fechamento como algo necessário e destacam grandes expectativas com o retorno.

O espaço é um dos principais símbolos da fé católica no Brasil e patrimônio histórico e cultural da Amazônia. A reforma acontece no mês que antecede as festividades do Círio de Nazaré, que move milhares de pessoas em torno da fé mariana. A obra é realizada por meio da Lei Rouanet, que proporciona incentivo fiscal a cultura através da captação de recurso na iniciativa privada.

A coordenadora do restauro, Luci Azevedo, explica a necessidade do período de fechamento. “Com essa etapa, toda a parte interna da Basílica está concluída e não haverá mais nenhum tipo de interferência com andaimes ou áreas isoladas. A partir do dia 8, os fiéis poderão ocupar integralmente o templo”, afirma.

Essa revitalização foca em algumas das principais estruturas internas: vitrais, mosaicos, esculturas e toda a decoração interna. A única atividade que segue, mesmo depois do prazo limite, é a reforma da cripta. Segundo a assessoria do projeto de restauro, a previsão de entrega está prevista para janeiro de 2026, com a conclusão da parte externa do santuário.

Entre os féis que frequentam a Basílica regularmente, a missionária da comunidade católica Shalom Ana Cleide enxerga na iniciativa uma maneira de cuidar do que ela descreve como “a casa da mãe”. “É sempre bom estar aqui na casa da mãe, a gente se sente realmente em casa e nesse tempo que vai estar fechado, a gente sabe que é para melhora”, avalia. Ela também afirma que já sabia do fechamento e foi informada por meio de redes sociais, especialmente os grupos de WhatsApp dos quais participa.

Enquanto aguarda a volta das atividades na parte interna da igreja, Cleide vai continuar participando das programações na área externa da Praça Santuário, onde cadeiras e uma tenda estão preparadas para dar continuidade as missas. “Por mais que a gente sinta a falta de estar dentro do santuário, eu acho que vale a pena, sim, esperar por essa melhora, já que vai estar restaurada a casa da nossa mãe”, acrescenta.

Movimento intenso

Na manhã deste domingo o espaço interno da Basílica estava lotado de fiéis, que também enchiam as áreas externas. Parte do público estava celebrando a 10ª Caminhada pela Vida e pela Família, que terminou em frente a Basílica de Nazaré, reunindo diversas famílias. O objetivo da ação é celebrar a vida e chamar atenção para a importância de proteger a vida, com muitos dos apoiadores levantando pautas sobre aborto e autocuidado entre familiares.

Emanuel Pureza, integrante da Pastoral Familiar e da Paróquia São José de Anchieta, no bairro Conjunto Maguari, enfatiza o propósito de lutar pela vida e pela família. Ele participa há três edições da caminhada, ao lado da esposa e do neto.

“A caminhada representa a nossa luta pelo não aborto, pela liberdade da vida e pelas famílias, que são o mais importante, como eu falei, porque a família é o pilar da nossa igreja, é o pilar de tudo e tudo começa pela família”, afirma.

Ele também comenta a reforma da área interna da igreja e espera pela segunda-feira (8) com ansiedade para ver o resultado da obra. As vindas as missas não serão problemas, pois, segundo ele, os encontros ao ar livre são a herança que Deus deixou, ao planejar o mundo com carinho.

“Nós estamos acostumados a fazer eventos ao ar livre, porque Deus nos deixou, então realmente eu acho até que é aconchegante também fazer aquele movimento, então vale a pena”, conclui.

Retorno

A programação do retorno das atividades começa logo cedo, com abertura da igreja às 6h, seguida da primeira missa do dia às 7h, que se soma a outras duas celebrações no decorrer do dia. No fim do dia, a missa das 18h será presidida pelo arcebispo de Belém, Dom Júlio Endi Akamine, momento que antecede a decida da imagem original de Nossa Senhora de Nazaré, reconduzida ao glória na oportunidade.

Além do momento simbólico para os fiéis, o público também poderá conhecer de perto parte do processo de restauro por meio de uma exposição de fotografias e exibição de imagens no telão. Essa exposição inclui takes do documentário sobre os bastidores da obra, projeto ainda em produção.

Horários das missas

Segunda a sexta (7h, 9h,12h e 18h)

Sábado (7h, 9h, 12h e 17h)

Domingo (6h30, 8h e 10h)