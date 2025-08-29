Basílica de Nazaré entrega 100% do restauro da parte interna no dia 8 de setembro

Patrimônio histórico e cultural da Amazônia, a Basílica Santuário de Nossa Senhora de Nazaré entregará sua parte interna completamente restaurada no dia 8 de setembro. O restauro interior contemplou vitrais, mosaicos, esculturas e toda a decoração interna. No dia 8 de setembro, haverá uma programação de reabertura da Basílica de Nazaré, que ficará fechada na primeira semana de setembro.

A coordenadora do restauro, Luci Azevedo, informou que, a partir do dia 8 de setembro, os fiéis poderão ocupar integralmente a parte interna do templo. “Com essa etapa, toda a parte interna da Basílica está concluída e não haverá mais nenhum tipo de interferência com andaimes ou áreas isoladas”, explicou.

O trabalho envolveu a recuperação das naves central e laterais, capelas, forros, vitrais e toda a iluminação interna. Com a reforma, o altar histórico teve sua originalidade artística devolvida, preservando elementos arquitetônicos e iconográficos que compõem o patrimônio cultural e religioso de Belém.

Já a cripta segue em fase final de obras, com previsão de entrega em janeiro de 2026, junto com a conclusão da parte externa do santuário.

As obras de restauro contam com patrocínio do Instituto Cultural Vale, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet).

Programação de reabertura

A reabertura da Basílica de Nazaré está marcada para as 6h do dia 8 de setembro, data da Natividade de Nossa Senhora, do primeiro Círio e do Dia Municipal de Nossa Senhora de Nazaré. Contudo, a primeira missa começa apenas às 7h.

Pela manhã, os fiéis poderão acompanhar a missa com entronização da Imagem Original no nicho do presbitério, às 7h, e a missa com entronização das insígnias basílicas, às 9h. A entronização diz respeito à colocação de uma imagem, ícone ou quadro santo em um altar ou lugar de honra.

À tarde, haverá a missa com menção histórica ao 1º Círio de Nazaré, às 12h, e o momento do terço, adoração e novena, às 15h. No horário noturno, às 18h, haverá a missa com subida da Imagem Original ao Glória, presidida por Dom Júlio Endi Akamine, arcebispo metropolitano de Belém.

Confira a programação de reabertura no dia 8 de setembro:

6h – Reabertura da Basílica;

7h – Missa com entronização da Imagem Original no nicho do presbitério;

9h – Missa com entronização das insígnias basílicas;

12h – Missa com menção histórica ao 1º Círio;

15h – Terço, adoração e novena;

18h – Missa com subida da Imagem Original ao Glória.

Todas as celebrações terão transmissão ao vivo pelo canal da Basílica Santuário de Nazaré no YouTube.

Exposição de imagens do restauro

Na Praça Santuário, o público terá acesso a uma exposição de fotografias e exibição de imagens do processo de restauro em um telão, incluindo takes do documentário em produção que registrou os bastidores e a complexidade da obra.

Serviço

Entrega da parte interna restaurada da Basílica Santuário de Nazaré

Data: 8 de setembro.

Horário: A partir das 6h (primeira missa às 7h; missa solene às 18h).

Local: Basílica Santuário de Nazaré.