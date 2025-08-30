Marcando uma tradição anual, fitas amarradas na Basílica Santuário são retiradas neste sábado

O rito de retirada das fitas amarradas no portão da Basílica Santuário de Nazaré, em Belém, foi realizado nas primeiras horas da manhã deste sábado (30). Desde o ano passado, o momento conta com o auxílio da Guarda de Nazaré e foi acompanhado por um momento de oração em intenção aos pedidos depositados nas fitas.

A prática, que já se tornou parte da piedade popular paraense, reúne fiéis que, durante todo o ano, deixam suas fitinhas como expressão de fé e pedidos à Virgem de Nazaré. Além dos membros da Guarda de Nazaré, padres barnabitas da Basílica de Nazaré também estiveram presentes na programação.

Dezenas de membros da Guarda fizeram a retirada das fitas da igreja, tanto na frente quanto nas laterais das grades que cercam a Basílica. Esse momento também já prepara o local para as procissões do Círio de Nazaré - uma vez que manutenções precisam ser realizadas em preparação às festividades da quadra nazarena.

Retirada das fitas Foto: Cláudio Custódio | Guarda de Nazaré Foto: Cláudio Custódio | Guarda de Nazaré Foto: Cláudio Custódio | Guarda de Nazaré Foto: Cláudio Custódio | Guarda de Nazaré Foto: Cláudio Custódio | Guarda de Nazaré Foto: Cláudio Custódio | Guarda de Nazaré Foto: Cláudio Custódio | Guarda de Nazaré Foto: Cláudio Custódio | Guarda de Nazaré Foto: Cláudio Custódio | Guarda de Nazaré Foto: Cláudio Custódio | Guarda de Nazaré

Piedade popular

De acordo com o Documento de Aparecida (DA, 258), a piedade popular é uma maneira de expressar a fé que merece respeito e carinho, pois reflete uma profunda sede de Deus. Em reconhecimento à fé do povo de Deus, os Padres Barnabitas mantêm viva essa tradição anual, reafirmando o valor da devoção mariana e a força da espiritualidade popular.

A retirada das fitas acontece periodicamente, dando oportunidade para outros fiéis também fazerem seus pedidos à Virgem, terminando com o ritual de incineração dos pedidos. Segundo os padres da Basílica, simbolicamente, as fitas se tornam fumaça e sobem aos céus.