Praça Santuário terá atrações juninas e venda de comidas típicas neste final de semana

A Diretoria da Festa de Nazaré (DFN) realiza neste final de semana o evento “Na Praça com Maria”, que contará com atrações juninas e venda de comidas típicas. A programação ocorre nos dias 3 e 4 de junho, sexta e sábado, das 17h às 22h, na Praça Santuário. Vários artistas da música paraense estão com presença confirmada e os shows terão duração de cerca de uma hora.

“Nosso objetivo é transformar a Praça Santuário em um local para visitas, orações, momentos de lazer com a família, para que ela esteja ocupada durante o ano todo com algum evento relacionado ao Círio e não somente no mês de outubro”, ressalta Sérgio Reis, diretor de Arraial e Arrecadação, da Diretoria da Festa de Nazaré (DFN). A entrada do evento é gratuita.

Na sexta, as atrações são a banda Chiquinho do Acordeon & Benigna Samselski, às 19h, tocando muito forró pé de serra; Bia Cantão, às 20h, que participou do The Voice Brasil em 2021; e Alan Cauê, às 21h, que participou do Festival de TEAlentos, do Governo do Estado. No sábado, tocam a Banda do Corpo de Bombeiros, às 18h; Linda Nil, às 19h, com grandes sucessos do forró que marcaram época; e a banda Aquarela Retrô Music, às 20h.

Programação

Projeto Na Praça com Maria – 4ª edição

Data: 3 e 4 de junho

Onde: Praça Santuário

Sexta, dia 03

19h – banda Chiquinho do Acordeon & Benigna Samselski

20h – Bia Cantão

21h - Alan Cauê

Sábado, dia 04