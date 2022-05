Igreja de Capuchinhos inicia Festividade de Santo Antônio

Começa nesta terça-feira (31) e prosseguirá até 13 de junho a Festividade de Santo Antônio 2022 da Paróquia São Francisco de Assis - Capuchinhos, com o tema “Santo Antônio e a Beleza das Virtudes: Custódio da Esperança e Pregador da Verdade”. A renda a ser obtida com a programação será revertida em prol das obras da Casa do Pão, instituição fundada pelos Freis Capuchinhos que atende idosos. A Trezena será realizada na Igreja dos Capuchinhos, na travessa Castelo Branco, 1541, esquina da avenida Conselheiro Furtado, em São Brás.

A programação será diária com a realização da Trezena de Santo Antônio, Terço, seguida de Missa, em três horários: às 7h00, 11h15 e 17h45. A coordenação é do guardião do Convento e presidente da Casa do Pão, frei Martinelli (OFM) e vice-presidente Fátima Bastos, mais a Comissão Organizadora formada por Antonianas, Antonianos e voluntários.

Todos os dias, o público vai contar com atrações culturais e venda de comidas típicas na Praça da Igreja, a partir das 17 horas. No sábado à tarde, começa às 18h45. Aos domingos, à tarde, começa a Trezena às 17h15. No dia 8 de junho, um show de prêmios ocorrerá na quadra da Igreja, às 19 horas. No dia 9 de junho, será celebrada a Missa das Crianças, às 9h30. No dia 13 de junho, Dia de Santo Antônio, a Missa Solene será realizada às 7 horas e ao meio-dia. A Missa de Encerramento será celebrada às 18 horas, seguida da Procissão dos Lírios e Velas, pelas ruas próximas à Igreja.

Bênçãos

Nos 13 dias da Festividade, haverá Bênçãos: na terça-feira (31 de maio) será das Gestantes; na quarta-feira (1º de junho), a bênção dos Benfeitores e voluntários da Casa do Pão. Na quinta-feira (2), das Famílias,; na sexta-feira (3) dos esposos no aniversário do matrimônio; no sábado(4), das mulheres antes e depois do parto; no domingo (5), das crianças e dos filhos; na segunda-feira (6), das pessoas idosas e dos enfermos; na terça -feira (7), dos Trabalhadores; na quarta-feira (8), dos que vão partir em viagem; na quinta-feira (9), dos Empreendedores e Empresários; na sexta-feira (10) de Objetos de piedade e devoção; no sábado (11), das Imagens de Santo Antônio; no domingo, (12) dos namorados e dos noivos; na segunda-feira (13), dos pães e ação de graças pelos benefícios recebidos.

Legado

Santo Antônio ou Fernando Antônio de Bulhões, nome de batismo nasceu em Lisboa, Portugal, em 15 de agosto de 1195. De família nobre e rica, era filho único. A formação inicial foi feita pelos cônegos da Catedral de Lisboa. Antônio gostava de estudar e de ficar recolhido em oração. É conhecido como protetor das coisas perdidas, dos casamentos, dos pobres. É o santo dos milagres, fez muitos ainda em vida, durante as pregações, nas praças e igrejas - muitos cegos, surdos e doentes ficaram curados. Ele morreu em Pádua, na Itália, em 13 de junho de 1231, com 36 anos, por isso é conhecido como Santo Antônio de Pádua, mas também como Santo Antônio de Lisboa, por ser a cidade de origem. Após a morte, ocorreram muitos milagres. Onze meses depois foi beatificado e canonizado. Quando o corpo dele foi exumado, a língua estava intacta. A relíquia está exposta até hoje na Basílica de Santo Antônio, em Pádua (Itália). A canonização do santo foi realizada pelo papa Gregório IX, na Catedral de Espoleto, em 30 de maio de 1232.

Serviço

Informações sobre a Festividade: na Casa do Pão dos Capuchinhos, na Avenida Conselheiro Furtado, entre José Bonifácio e travessa Castelo Branco. Contato: 3073.1525.