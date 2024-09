Praça Floriano Peixoto e parte do Mercado de São Brás serão abertos ao público; veja quando

A praça Floriano Peixoto e o pavilhão norte do Mercado de São Brás serão abertos para visitação pública na próxima terça-feira, dia 17 de setembro, a partir das 17h. Os espaços, que serão destinados a exposições e eventos culturais, fazem parte do complexo do Mercado de São Brás, que está em fase final de revitalização.

Uma equipe técnica da Prefeitura de Belém realizou uma vistoria na noite desta quarta-feira, 11, para verificar o andamento da obra. De acordo com os técnicos, o trabalho de revitalização já está 83% concluído. Já as obras na parte interna e na área detrás do mercado devem continuar. Atualmente, em setores da feira como os de proteína, hortifruti, importados e outros ainda aguardam por ajustes nos boxes.

Na parte interna falta concluir a instalação elétrica e de ar-condicionado, além do revestimento de ladrilhos. “A obra como um todo está com mais de 83% concluídos. Vamos reforçar os trabalhos na parte interna que está praticamente terminada”, explicou Leonardo Santos, engenheiro da obra.