Belém tem 12 lugares com atendimento psicológico gratuito; veja onde

Na última terça-feira, 10 de setembro, foi comemorado o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. A iniciativa é organizada anualmente pela Associação Internacional para a Prevenção do Suicídio (IASP) e endossada pela Organização Mundial da Saúde (OMS). O objetivo geral é aumentar a conscientização sobre a prevenção do suicídio em todo o mundo.

O tema do Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio em 2024 é “Se precisar, peça ajuda!”. Essa campanha, que ocorre durante todo o mês de setembro, visa quebrar o silêncio em torno do suicídio, incentivando o diálogo e a busca por ajuda em momentos de crise.

Como ajudar alguém que se encontra em situação de vulnerabilidade psíquica?

Para alguns especialistas, a conscientização é o primeiro passo. Debater a importância da escuta e do apoio de um profissional da saúde pode ajudar a dissipar o estigma de que a depressão é apenas uma tentativa do indivíduo de chamar a atenção, ou ainda fruto da falta de fé e de força de vontade. Em alusão ao Dia Mundial da Prevenção ao Suicídio, O Liberal elaborou uma lista com 12 lugares que oferecem gratuitamente atendimentos psicológicos à população.

Locais que oferecem atendimento gratuito em Belém:

1- Clínica de Psicologia- UNAMA

Público alvo: estudantes e populares em geral

Horários: terça-feira e quarta-feira (8h às 12h; 14h às 18h; 18h às 20h); sexta-feira (8h às 12h; 14h às 18h)

Contato: 4009-3012 / atendimentovirtualunama@gmail.com

Endereço: Dentro do Bloco F, localizado no campus Alcindo Cacela da Universidade da Amazônia



2- Clínica Escola Psicologia do Cesupa

Público alvo: maiores de 18 anos

Horários: terça-feira (08h às 12h); quinta-feira (8h às 12h e 14h às 18h) e sexta-feira (14h às 18h)

Contato: 4009-2157 / clinicapsi@cesupa.br

Endereço: Campus Cesupa Nazaré (Av. Nazaré, 630, entre Rui Barbosa e Quintino Bocaiúva)

3- Clínica de Psicologia da UFPA

Público alvo: população em geral

Horário: terça-feira (09h às 11h e 14h às 17h), quarta-feira (14h às 17h), quinta-feira (14h às 17h), sexta-feira (08h às 11h e 14h às 17h)

Agendamento: Por ordem de chegada ou chamada

Contatos: (91) 32017446 /

Endereço: Clinica de psicologia da UFPA, no Campus Guamá: Av. Perimetral, Portão 2, ao lado do Ginásio de Esportes.

4- Serviço de acolhimento psicológico da UFRA

Público alvo: alunos (as) da universidade

Horários: segunda a sexta-feira ( 08h às 12h e 13h às 17h)

Contato: (91) 99330-5440 / atendimentopsicologicoproaes@ufra.edu.br

5- Serviço de acolhimento psicológico da UEPA

Público alvo: alunos da instituição

Horário: segunda a sexta, das 08h às 16h

Agendamento: naeuepa@gmail.com

Endereço: Núcleo de Assistência Estudantil (NAE). Localizado no prédio da Reitoria da UEPA, na Rua do Úna, 156, no bairro Telégrafo.

Contato: (91) 3284 9547

6- ONG Olívia

Público alvo: população LGBTQIA+

Horário: a combinar, de segunda-feira à sexta

Agendamento prévio nas redes sociais

Endereço: R. Igarapé Tucunduba, 546-716, no bairro do Guamá.

Contato: (91) 9320-1788

7- Clínica Escola de Psicologia da Unifamaz - CEPSI

Público-alvo: maiores de 18 anos - população em geral

Horário: segunda, quarta e sexta (08h às 11h) e segunda a sexta (14h às 17h)

Contato: (91) 32010394

Endereço: . Municipalidade, 569-651, no bairro do Reduto.



Atendimentos nos Centros de Atenção Psicossocial (CAPSs)

8- CAPS Icoaraci (Caps I)

Endereço: Rua do Cruzeiro, nº 68, entre Manoel Barata e Siqueira Mendes

Contato: (91) 3227-9137

E-mail: capsicoaraci@ibete.com.br

9- CAPS Amazônia (CAPS I)

Endereço: Passagem Dalva, 377, bairro Marambaia

Contato: 3231-2599/ 3238-0511

E-mail: capsam.sespa@outlook.com

10- CAPS Renascer (CAPS III)

Endereço: Travessa Mauriti, 2179, entre avenidas Duque de Caxias e Visconde de Inhaúma, bairro Pedreira

Contato: (91) 3276-3448 / 3261-9010

E-mail: capsrenascer@yahoo.com.br

11- CAPS Grão-Pará - Cremação (Caps III)

Endereço: Rua dos Tamoios, 1840

Contato: (91) 3269-6732 | 3249-0504

E-mail: capsgraopara@yahoo.com.br

12- CAPS Marajoara (CAPS ad III)

Endereço: Conjunto Cohab, Gleba I, WE-2, 451- Nova Marambaia

Contato: (91) 3231-4443 | Fax: 3231-1481

E-mail: capsmarajoara@gmail.com

Em casos de emergência mais graves, a pessoa pode recorrer:

Ao Samu 192

Às Unidades de Pronto Atendimento (UPAs)

Pronto-Socorros

Emergência Psiquiátrica do Hospital de Clínicas Gaspar Vianna, em Belém.