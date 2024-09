Em Belém, adeptos de Reik mostram como essa técnica japonesa garante harmonia

Em meio à correria e ao estresse do dia a dia, muitas pessoas buscam maneiras para encontrar calmaria, equilíbrio e manter uma rotina harmoniosa. Uma das práticas que tem ganhado destaque nesse cenário é o Reiki, uma técnica japonesa de cura energética - Mikao Usui em 1922 - que promove bem-estar ao corpo, à mente e ao espírito, utilizando a imposição das mãos para canalizar energia vital e promover a cura natural ao alinhar os "chakras", como apontam especialistas. Em Belém, diversas pessoas encontram nessa terapia complementar uma forma de buscar autoconhecimento e relaxamento.

Josyane Garcês, terapeuta integrativa, explica que, no Brasil, o método também é reconhecido no Sistema Único de Saúde (SUS) como prática complementar a outros tratamentos. Durante as sessões de reiki, a técnica busca, por meio da canalização da energia universal que fluem pelo corpo, “limpar” e “desbloquear” o corpo de qualquer vibração negativa que o impeça de funcionar de forma equilibrada - causando, assim, problemas como dores físicas e, até mesmo, estresse. Somente com o alinhamento dos chakras, segundo frisa a especialista, que se pode alcançar essa plenitude.

“O reiki é a energia do universo que chega através do terapeuta sendo um canal até alcançar o cliente. E é indicado para [alcançar] o equilíbrio e a restauração da saúde energética. Nós temos nossos corpos físico, mental, espiritual e emocional. E, durante as nossas atividades cotidianas, eles podem entrar em desarmonia, conflitos e desafios. Às vezes não conseguimos gerenciar esses conflitos na nossa vida. E isso causa alteração nos nossos pontos de energia, os chakras [centros energéticos localizados ao longo da coluna vertebral]”, afirma Josyane.

Benefícios

A terapia é indicada, explica a terapeuta, para pessoas de todas as idades, cerca de uma vez por semana a cada quinze dias ou de acordo com a necessidade de cada pessoa. Isso porque o método pode complementar todos os tipos de tratamentos e terapias - até mesmo da medicina. “O reiki tem muito a ver com a felicidade. Cada sessão podemos alinhar e sentir essa leveza. Então, essa pessoa deitada na máquina, temos pontos onde vamos atuar: cabeça, tronco e membros. Podemos nos utilizar de todos os pontos ou também podemos concentrar. Como se trata de uma terapia energética, podemos sentir”, detalha.

“A gente faz no cliente um escaneamento com as mãos. As sessões duram uma hora e uma hora e meia. Os benefícios para quem recebe é o alívio do estresse, tem uma percepção de uma plenitude. As pessoas que sempre reclamam que não dormem bem, depois do reiki, passam a dormir bem melhor. Nos relacionamentos, vemos a compreensão. Aquilo que eu não tenho poder de mudar eu acolho e aceito”, destaca Josyane sobre a melhoria na qualidade de vida com o reiki.

Ela ainda pontua, sobre os demais problemas que a prática japonesa ajuda a tratar: “Os benefícios também estão sobre a percepção sobre aquilo que faz bem, como alimentação, a questão da hidratação e, principalmente, nas relações interpessoais”. Durante as sessões, os especialistas usam cristais para canalizar e potencializar as energias, inclusive algumas com cor dos chakras. Além disso, em práticas mais avançadas, o reiki também pode ser feito a distância, no caso da terapia ser conduzida por terapeutas mais experientes.

Bem-estar

Quem sentiu uma melhoria na qualidade de vida após começar as sessões de reiki foi a professora universitária Magda Costa, que iniciou a terapia para tratar a ansiedade — como reforço ao tratamento psicoterapêutico tradicional. “Eu sentia necessidade de cuidar da ansiedade, que, em determinado momento, começou a trazer algumas dificuldades nos meus relacionamentos pessoais e nas minhas tarefas profissionais. Quando chego aqui [nas sessões], descubro em mim uma série de possibilidades”, relata.

“Não só para tratar a ansiedade, mas também para o meu autoconhecimento. Com as dificuldades pelas quais passei há mais ou menos um ano, senti essa necessidade [de realizar a terapia japonesa]. E, como sempre fui muito afeita às terapias integrativas e a acreditar na energia de cada pessoa, resolvi fazer essa busca. Hoje sou uma outra pessoa, até porque me conheço melhor. É um processo longo, demorado e desafiador, mas é importante termos consciência do que está acontecendo conosco”, enfatiza Magda.

O mesmo sentimento de paz e harmonia a partir do reiki é compartilhado pela terapeuta integrativa reikiana Fernanda Nascimento, que buscou na prática uma melhoria para a saúde. Atualmente, é ela quem realiza as sessões para quem busca ajuda. “Eu descobri o reiki buscando a minha melhora psicológica e emocional. A minha psicóloga também disse que seria bom procurar outra alternativa. Recebi o reiki pela primeira vez, e ele nos traz entendimento. Hoje, sou uma pessoa muito diferente do que era antes”, comenta ela.

Entenda o que é e a origem do reiki em 3 pontos

O que é reiki: Reiki é uma prática terapêutica de origem japonesa que utiliza a imposição das mãos para canalizar energia vital e promover equilíbrio físico, emocional, mental e espiritual. É uma forma de medicina complementar que visa reduzir o estresse, aliviar dores e aumentar o bem-estar geral.

Origem do reiki: O Reiki foi desenvolvido no início do século XX pelo japonês Mikao Usui, após uma experiência espiritual em 1922 no Monte Kurama, perto de Kyoto, no Japão. Ele fundamentou o Reiki com base em práticas de meditação e técnicas de cura tradicionais.

Como o reiki é praticado: Durante uma sessão de Reiki, o praticante coloca suas mãos suavemente ou levemente afastadas sobre o corpo do receptor, com a intenção de transmitir energia. A prática é baseada na crença de que essa energia universal pode ajudar a equilibrar o corpo e a mente, promovendo a cura natural.