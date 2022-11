Praça da República recebe serviços de saúde em alusão ao Novembro Azul neste domingo (13)

Uma ação de educação de saúde, alusiva ao Novembro Azul, será realizada neste domingo (13), das 9h às 14h, na Praça da República, em Belém. A iniciativa é da Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) em com a Sociedade Brasileira de Urologia (Seção Pará). Serão disponibilizadas informações sobre saúde masculina, orientação sobre câncer de próstata e agendamento de consultas e exames do pacote de Saúde do Homem, na Policlínica Metropolitana de Belém. As informações foram divulgadas no Agência Pará.

O coordenador da saúde do homem, Diego Cutrim, disse que ainda há muita resistência do homem em buscar os serviços de saúde. Por isso, a Sespa leva à praça os atendimentos. “Temos um desafio de fazer com que o homem cuide de sua saúde para que ele não tenha que tratar, e sim prevenir, então a promoção e a educação em saúde é muito importante também”, ressaltou o coordenador.

Mais serviços que serão ofertados

O “Te Cuida Maninho”, tema da campanha deste ano, vai contar com o apoio da Carreta da Saúde, onde serão oferecidas consultas médicas, atendimento odontológico, distribuição de kit escovação, aplicação de vacinas para Covid-19 (Janssen e Coronavac), Tríplice Viral, HPV, testes rápidos para ISTs (Infecções Sexualmente Transmissíveis), como sífilis e hepatites B e C, verificação de pressão arterial, glicemia, avaliação nutricional, além de fazer o cadastro para o recebimento de cadeiras de rodas e emissão de passes livres para pessoas com deficiência.