Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Belém chevron right

Natal toma conta da Praça Batista Campos com Domingueira Especial neste domingo (07)

A vasta programação reunirá crianças, atrações culturais e a aguardada chegada do Papai Noel

O Liberal
fonte

O Papai Noel fará a alegria de crianças e adultos neste domingo (7). (Leandro Santana/ Divulgação)

A Domingueira de Natal volta a transformar a Praça Batista Campos em um grande ponto de encontro neste domingo (7), das 17h às 21h. A proposta é reunir famílias em uma tarde marcada pela atmosfera natalina, cheia de música, brincadeiras, iluminação temática e, claro, a aguardada presença do Papai Noel. O espaço será todo voltado para celebrar o espírito do Natal, com atividades pensadas especialmente para as crianças.

Um fim de tarde com clima de magia

A programação reúne apresentações artísticas e ações que reforçam tradições natalinas. O evento começa às 17h com o Coral Natalino, seguido do show da banda Balada Kids, que traz repertório voltado para o público infantil. Logo depois, às 19h, será apresentado o Espetáculo de Natal, carregado de elementos cênicos e narrativas que remetem ao encanto da época.

O ponto alto da noite será a chegada do Papai Noel às 20h, quando o bom velhinho fará um cortejo pela praça, distribuindo sorrisos e interagindo com as crianças. Para ele, esse é um momento especial.

“Muita gente se abre para a bondade nessa época. As crianças vivem a fantasia do Natal e desejam coisas boas não só para elas, mas para quem está ao redor. Participar disso é emocionante”, afirma o artista que interpreta o personagem.

VEJA MAIS

image Mês de dezembro tem simbolismo nostálgico no Comércio de Belém
Lojas enfeitadas, vendedores nas ruas e promoções de fim de ano atraem quem já tem a tradição de frequentar o centro comercial nessa época do ano

image Compras de Natal movimentam comércio de Belém e gasto médio chega a R$ 300
Consumidores reaproveitam enfeites de anos anteriores e pesquisam preços para economizar nas compras que seguem até o fim de dezembro

image Confeitarias de Belém projetam alta de até 40% nas vendas para o Natal 2025
Empreendedoras investem em ingredientes regionais e serviços de pronta-entrega para atrair clientes que buscam praticidade na ceia de fim de ano

Atividades para toda a família

As estações temáticas estarão espalhadas pela praça, com destaque para os espaços dedicados a brincadeiras, jogos, contação de histórias e atividades lúdicas voltadas à primeira infância. Haverá também áreas de saúde e bem-estar, vacinação, redário para descanso e uma estação gastronômica reunindo empreendedores com comidas típicas e opções variadas.

Os pets também terão vez na Estação Belém Animal, com vacinação disponível. Já quem se interessa por meio ambiente encontra oficinas, distribuição de mudas e ações que incentivam práticas sustentáveis.

Linha especial de transporte

Para facilitar o acesso, uma linha especial do Geladão Expresso Domingueira funcionará das 17h às 22h, circulando por vias como João Paulo II, José Malcher, Conselheiro Furtado, Padre Eutíquio, Nazaré e Almirante Barroso até retornar ao ponto inicial.

Serviço – Domingueira Especial de Natal

Data: 07/12/2025
Horário: 17h às 21h
Local: Praça Batista Campos

Programação:
17h – Coral Natalino
18h – Show Balada Kids
19h – Espetáculo de Natal
20h – Chegada do Papai Noel

Estações disponíveis

  • Viver Bem, Divertidamente e Primeira Infância: atividades lúdicas, recreação, pintura, contação de histórias e brincadeiras tradicionais.

  • Trânsito: ações educativas e circuito infantil.

  • Saúde e Bem-Estar: vacinação e testes rápidos.

  • Gastronômica e Ambulódromo: feira de comidas e produtos de empreendedores locais.

  • Redário: espaço de descanso ao ar livre.

  • Belém Animal: vacinação de pets.

  • Semear / Sustentabilidade: distribuição de mudas e oficinas ambientais.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

natal

papai noel

domingueira de natal

belém

jornal amazônia
Belém
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BELÉM

CELEBRAÇÃO

Vigilância e fé marcam celebração do Primeiro Domingo do Advento na sede do Grupo Liberal

Padre Cláudio Pighin conduziu a cerimônia, destacando a mensagem do Evangelho e a importância de aplicar os ensinamentos de Cristo na vida cotidiana

30.11.25 12h30

Polêmica

Após críticar Belém, chanceler alemão gera polêmica com declaração sobre Angola

Friedrich Merz esteve em Luanda para participar da cúpula entre a União Europeia e a União Africana

26.11.25 11h41

BELÉM

Grupo Liberal promove corte de cabelo para homens em atividade alusiva ao Novembro Azul

Na terça (25/11), o mesmo serviço acontecerá para os profissionais da TV Liberal

24.11.25 15h52

Concuros

Pará deve abrir mais de 4 mil vagas em concursos públicos; veja quais são

Seleções incluem oportunidades na SEFA, Seduc, Polícia Científica e outros órgãos, com salários que chegam a R$ 16,6 mil

17.11.25 7h15

MAIS LIDAS EM BELÉM

QUAL VOCÊ ESCOLHE?

Confira os 11 perfumes atrativos do Ver-o-Peso com as funções mais inusitadas

Com novos nomes como "Pega rapariga", "Velho da Lancha" e "Chama gringo", as fragrâncias místicas vão além das promessas de atrair sorte ou amor

22.01.25 11h59

BELÉM

Onde hospedar cachorros e gatos em Belém? Conheça algumas opções e regras para deixar os pets

Conheça como funciona o dia-a-dia de um hotel pet em Belém e quais são os serviços oferecidos, que podem trazer conforto e qualidade mental e física aos bichinhos

24.12.22 7h00

AGRESSÃO

Vice-diretora de escola é agredida com soco de pai de estudante em Ananindeua; veja vídeo

Educadora ficou com o rosto ensanguentado, providenciou BO em delegacia e faz exames na Polícia Científica

01.04.22 17h13

PROGRAMAÇÃO

Dezembro Vermelho: ONG Arte Pela Vida impulsiona debate sobre HIV/Aids em Belém

A iniciativa integra o Dezembro Vermelho e reforça o papel da Arte Pela Vida na inclusão social e cultural de pessoas vivendo com HIV/Aids na Amazônia

01.12.25 18h14

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda