Natal toma conta da Praça Batista Campos com Domingueira Especial neste domingo (07)
A vasta programação reunirá crianças, atrações culturais e a aguardada chegada do Papai Noel
A Domingueira de Natal volta a transformar a Praça Batista Campos em um grande ponto de encontro neste domingo (7), das 17h às 21h. A proposta é reunir famílias em uma tarde marcada pela atmosfera natalina, cheia de música, brincadeiras, iluminação temática e, claro, a aguardada presença do Papai Noel. O espaço será todo voltado para celebrar o espírito do Natal, com atividades pensadas especialmente para as crianças.
Um fim de tarde com clima de magia
A programação reúne apresentações artísticas e ações que reforçam tradições natalinas. O evento começa às 17h com o Coral Natalino, seguido do show da banda Balada Kids, que traz repertório voltado para o público infantil. Logo depois, às 19h, será apresentado o Espetáculo de Natal, carregado de elementos cênicos e narrativas que remetem ao encanto da época.
O ponto alto da noite será a chegada do Papai Noel às 20h, quando o bom velhinho fará um cortejo pela praça, distribuindo sorrisos e interagindo com as crianças. Para ele, esse é um momento especial.
“Muita gente se abre para a bondade nessa época. As crianças vivem a fantasia do Natal e desejam coisas boas não só para elas, mas para quem está ao redor. Participar disso é emocionante”, afirma o artista que interpreta o personagem.
Atividades para toda a família
As estações temáticas estarão espalhadas pela praça, com destaque para os espaços dedicados a brincadeiras, jogos, contação de histórias e atividades lúdicas voltadas à primeira infância. Haverá também áreas de saúde e bem-estar, vacinação, redário para descanso e uma estação gastronômica reunindo empreendedores com comidas típicas e opções variadas.
Os pets também terão vez na Estação Belém Animal, com vacinação disponível. Já quem se interessa por meio ambiente encontra oficinas, distribuição de mudas e ações que incentivam práticas sustentáveis.
Linha especial de transporte
Para facilitar o acesso, uma linha especial do Geladão Expresso Domingueira funcionará das 17h às 22h, circulando por vias como João Paulo II, José Malcher, Conselheiro Furtado, Padre Eutíquio, Nazaré e Almirante Barroso até retornar ao ponto inicial.
Serviço – Domingueira Especial de Natal
Data: 07/12/2025
Horário: 17h às 21h
Local: Praça Batista Campos
Programação:
17h – Coral Natalino
18h – Show Balada Kids
19h – Espetáculo de Natal
20h – Chegada do Papai Noel
Estações disponíveis
-
Viver Bem, Divertidamente e Primeira Infância: atividades lúdicas, recreação, pintura, contação de histórias e brincadeiras tradicionais.
-
Trânsito: ações educativas e circuito infantil.
-
Saúde e Bem-Estar: vacinação e testes rápidos.
-
Gastronômica e Ambulódromo: feira de comidas e produtos de empreendedores locais.
-
Redário: espaço de descanso ao ar livre.
-
Belém Animal: vacinação de pets.
-
Semear / Sustentabilidade: distribuição de mudas e oficinas ambientais.
