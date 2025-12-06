Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Economia chevron right

Economia

Confeitarias de Belém projetam alta de até 40% nas vendas para o Natal 2025

Empreendedoras investem em ingredientes regionais e serviços de pronta-entrega para atrair clientes que buscam praticidade na ceia de fim de ano

Gabriel da Mota

O mercado de gastronomia em Belém vive a expectativa de um Natal aquecido. Com a proximidade das festas de fim de ano, confeitarias da capital paraense projetam um crescimento no faturamento que varia de 10% a 40% em relação a 2024. Para alcançar a meta, as estratégias se dividem entre a sofisticação de ingredientes regionais no recém-inaugurado Mercado de São Brás e a conveniência da pronta-entrega no bairro do Marco.

No Mercado de São Brás, a DiCake, comandada pelas sócias Diane Silva e Bethânia Tavares, prepara-se para o primeiro Natal em ponto físico comercial, após anos de produção caseira. A estimativa é de um incremento de cerca de 40% nas vendas, impulsionado pelo fluxo turístico e pela reestruturação da cozinha.

"Apesar de ser o primeiro ano fora de casa, em contato direto com o público, já conseguimos nos organizar para atender as encomendas. A nossa expectativa é a melhor possível, até porque estamos vindo de várias festas, como Círio e a COP, então acreditamos que, no período do Natal, as nossas vendas serão superiores", afirma Bethânia Tavares, sócia-administrativa.

Ela diz, ainda, que o ponto físico têm favorecido na expansão da clientela de encomendas, que prova e aprova os doces disponíveis para consumo imediato, ficando com o gostinho de quero mais.

image Neste Natal, as sócias ⁠Bethânia Tavares e Diane Silva se dividirão entre encomendas e atendimento presencial (Cristino Martins / O Liberal)

Sabores regionais ganham roupagem sofisticada

Para diferenciar o cardápio, a aposta da produção no Mercado de São Brás é a união da confeitaria clássica com insumos amazônicos. O objetivo é fugir do óbvio.

"Os nossos doces têm um diferencial: não são 100% regionais, mas em alguns deles colocamos ingredientes regionais. Temos bolo de macaxeira com coco seco, que encantou os turistas durante a COP, pois eles não conhecem o bolo de ‘aipim’ dessa forma. Temos macarons com castanha-do-pará e tortas com cupuaçu e queijo cuia. São produtos regionais sem ser aquele tradicional, colocamos um toque para que a pessoa sinta o sabor de forma sutil e elegante", explica a sócia fundadora Diane Silva, responsável pela cozinha.

image Pavlova, rabanadas e macarons são as principais apostas de uma doceria que passou a funcionar com ponto físico no Mercado de São Brás (Cristino Martins / O Liberal)

Praticidade e pronta-entrega

Enquanto algumas docerias focam na encomenda antecipada, outras miram no consumidor que deixa tudo para a última hora. Vânia Bordalo, proprietária da Santa Sobremesa, no bairro do Marco, atua há cinco anos no ramo e abriu sua loja física no ano passado com foco em sobremesas cremosas e montagem rápida. A expectativa de crescimento é modesta, entre 10% e 15%, mas o foco é o volume de dezembro.

"Somos a primeira doceria de Belém especializada em sobremesas e trabalhamos com pronta-entrega, não só por encomendas. Temos todo o material pronto, só para fazer a montagem. De acordo com a experiência do ano passado, as pessoas deixam para cima da hora. O cliente que esquece de encomendar, provavelmente vai encontrar com a gente, pois atendemos até as 17h do dia 24", diz Vânia.

O cardápio da loja específico para o Natal será lançado oficialmente na próxima terça-feira (9), mas os carros-chefe já estão definidos: Banoffee, Cheesecake de frutas vermelhas e tortas regionais como a "Maria Izabel", feita com bacuri.

"O nosso carro-chefe é a Banoffee. Em todos os eventos é o que mais é encomendado. Mas temos a 'Pavulagem', com creme de cupuaçu e farofa de castanha-do-pará, e tortas regionais. Se a pessoa ligar procurando algo, dentro de 45 minutos a uma hora o produto pode ficar disponível para montagem", garante a empresária.

Preços para encomenda no Mercado de São Brás

Pavlova (25 cm): R$ 350 (sucesso de vendas)

Rabanadas (30 unidades): R$ 170

Macarons (unidade para eventos): R$ 6

Prazo: encomendas com, no mínimo, 24h de antecedência

Opções de pronta-entrega no Marco

Carros-chefe: Banoffee e Cheesecake de frutas vermelhas

Faixa de preço: de R$ 160 a R$ 380

Rendimento: as sobremesas servem de 8 a 30 pessoas

Funcionamento: atendimento até as 17h na véspera de Natal

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

natal 2025

confeitarias de belém

mercado de são brás

Economia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ECONOMIA

Dieta econômica

Whey ou proteína natural? Veja como manter uma dieta econômica e saudável

Preços altos fortalecem a busca por proteínas naturais e exigem planejamento para manter a dieta sem gastar mais

06.12.25 16h45

MERCADO DE DOCES

Confeitarias de Belém projetam alta de até 40% nas vendas para o Natal 2025

Empreendedoras investem em ingredientes regionais e serviços de pronta-entrega para atrair clientes que buscam praticidade na ceia de fim de ano

06.12.25 8h00

Brasil

Bolsa cai 4,31% em dia tenso e reverte início positivo de mês

Queda ocorreu após anúncio de Flávio Bolsonaro na eleição presidencial

05.12.25 19h55

vulnerabilidade de renda

Novo Bolsa Família reduziu beneficiários e valor total de benefícios entre 2023 e 2025

Entre os beneficiários observados no início de 2023, 31,25% já não estavam mais no programa em outubro de 2025

05.12.25 17h55

MAIS LIDAS EM ECONOMIA

Economia

Pressão do Mercado: Grupo Mateus contrata nova auditoria após erro bilionário em estoque

Rede revelou descoberta de R$ 1,1 bilhão em erros na contabilidade de estoques

26.11.25 20h43

Ensino Profissional

Pará abre mais de 15 mil vagas para cursos técnicos de nível médio

Há oportunidades em todas as regiões do estado, com inscrições online de 10 de dezembro a 10 de janeiro de 2026

04.12.25 18h27

Concurso

Concurso da Caixa: veja as vagas no Pará com salários de até R$ 16,4 mil

As inscrições vão de 7 de novembro a 8 de dezembro de 2025, pelo site da Fundação Cesgranrio. A taxa é de R$ 68

27.11.25 13h28

mudanças

Não tem mais sentido, com avanços tecnológicos, manter atual jornada de trabalho, diz Lula

Segundo o presidente, o debate sobre redução da jornada deve ser retomado de forma estruturada

04.12.25 14h28

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda