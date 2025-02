Praça Batista Campos comemora 121 anos com festa e distribuição de mudas

A Praça Batista Campos, um dos espaços mais antigos de Belém, completa 121 anos na próxima sexta-feira (14). Para celebrar a data, a Associação Amigos da Praça Batista Campos promove a tradicional distribuição de bolo no coreto, acompanhada de uma ação da Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMMA), que entregará cerca de 200 mudas de plantas ao público presente.

O corte do bolo será realizado no coreto central da praça, a partir das 7h, reunindo frequentadores e apoiadores da preservação do espaço histórico, que passou recentemente por uma revitalização promovida pela prefeitura em 2024.

Tradição e compromisso com a praça

Associação Amigos da Praça Batista Campos (Foto: Ivan Duarte | O Liberal)

A Associação Amigos da Praça Batista Campos, criada em 1997, tem mais de 20 anos de história na preservação e manutenção do espaço. O presidente da associação, José Olímpio Bastos, relembra como surgiu a iniciativa: "A gente começou a juntar um grupo e vimos que tinha gente que vandalizava a praça. Nosso objetivo era evitar depredação e ajudar a preservar. Aos poucos, fomos agregando mais pessoas com esse mesmo espírito de cidadania".

A celebração pelo aniversário da praça começou de maneira simples e, ao longo dos anos, foi ganhando mais adesão. "Hoje em dia já contamos com a participação ativa da comunidade. A organização do evento é totalmente colaborativa, com doações de mais de 30 pessoas. Cada um contribui como pode, seja com R$ 50 ou outros valores, e assim conseguimos comprar bolo, suco, café, pratos e guardanapos", explica Bastos.

Ações para preservação e conscientização

Além da festa, a associação promove diversas iniciativas para manter a praça preservada. Uma delas é o concurso da "barraquinha mais limpa", que incentiva boas práticas de manutenção do espaço e terá mais uma edição este ano.

A preocupação com o meio ambiente e a história também levou a associação a lançar um livro em 2017, reunindo relatos, imagens e pesquisas históricas sobre a Praça Batista Campos. "Nosso objetivo é incentivar outros grupos a fazerem o mesmo em seus logradouros, pesquisando e registrando a história dos espaços públicos", destaca Bastos.

"A gente entende que as nossas ações passam a ter importância não só para as pessoas que na praça se utilizam para fazer os seus exercícios, as suas contemplações, os seus passeios, com o ambiente estando devidamente adequado e limpo. Mas também servimos de exemplo para que possam surgir em outros logradouros iniciativas semelhantes. Todo mundo quer algo melhor, por que não ajudar a manter o que já é bom?", conclui Bastos.

História da praça

Cartão postal da Praça Batista Campos por volta de 1900-1910. (Reprodução)

Herdada pela Câmara Municipal de Belém de Maria Manoela de Figueira e Salvaterra, a praça possui mais de três mil metros quadrados e teve sua urbanização inspirada em praças europeias, tornando-se um importante espaço de lazer e contemplação para a elite belenense da época. Inicialmente, recebeu o nome de Praça Sergipe, mas, em 1897, durante o governo do intendente Antônio Lemos, passou a homenagear o Cônego Batista Campos, um dos grandes personagens da Revolução da Cabanagem. Morto em dezembro de 1834, Batista Campos foi um dos mentores do movimento revolucionário, falecendo pouco antes de seu estouro, em janeiro de 1835.

A Praça Batista Campos foi oficialmente inaugurada em 14 de fevereiro de 1904, já como um dos espaços mais belos de Belém. Ao longo dos anos, manteve sua estrutura original e se consolidou como um dos principais patrimônios urbanizados da capital paraense.

Em 2024, a prefeitura realizou uma ampla revitalização no local, restaurando coretos, córregos, pinturas e as tradicionais pedrarias portuguesas. A praça também recebeu melhorias na infraestrutura, como a instalação de uma academia ao ar livre e a reforma dos brinquedos infantis, tornando-a ainda mais acessível e atrativa para visitantes de todas as idades.