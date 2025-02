Galho de mogno cai na praça Batista Campos e quebra banco

Na madrugada desta segunda-feira (10), um galho de mogno caiu na praça Batista Campos, em Belém, atingindo uma das passarelas e quebrando um banco. O incidente ocorreu sem registro de feridos em uma área voltada para a rua dos Mundurucus, mas não nas proximidades diretas da via. Segundo a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma), o peso do galho e as chuvas podem ter sido os fatores que levaram à queda.

“Ele [o galho] deveria ter passado por uma poda anteriormente. Com o peso do galho e das chuvas, veio a tombar. Graças a Deus só atingiu a ponte, sem bater as pessoas”, explicou Paulo Porto, engenheiro agrônomo da Semma.

Equipes da Semma foram acionadas e já realizam a remoção do galho caído. Segundo Porto, uma avaliação será feita para verificar a necessidade de novas podas na árvore atingida. “Depois a gente vai fazer uma avaliação melhor daquela espécie, ver se precisa fazer a poda de algum galho, se essa queda não deixou a árvore desequilibrada”, destacou.