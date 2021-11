Postos registram movimentação intensa durante penúltimo dia de vacinação anticovid-19

Idosos nascidos em 1958 e 1959, imunossuprimidos (pessoas com baixa imunidade) e profissionais de saúde que receberam a segunda dose da vacina contra Covid-19 até julho foram chamados aos postos de saúde para receber a terceira dose do imunizante, nesta quinta-feira (11), em Belém. Na reta final do mutirão de vacinação, que encerra nesta sexta-feira (12), os postos registraram movimento intenso durante todo dia.

Quem procurou atendimento na Faculdade Fibra, localizada na avenida Gentil Bitencourt, encontrou fila, mas sem aglomeração ou longa espera. Chamado através de senhas, o público era direcionado até o auditório da instituição para vacinação.

A comerciaria Elizabeth Monteiro avalia a vacinação como a melhor coisa que poderia ter acontecido. Para ela, as pessoas estão deixando de lado os cuidados necessários para combater a doença. “Em combato muito isso, tive um irmão que faleceu, uma amiga muito querida também morreu, tudo foi muito triste. Por isso a gente tem que se vacinar, usar máscara, manter o distanciamento, isso é muito importante para todos nós”, afirma.

Para a corredora Solange Couto, de 62 anos, a vacina significa esperança, mas ainda não excluí as medidas de proteção do dia a dia. “Conheço muita gente que não usa mais a máscara e ainda tenta tirar do rosto de quem usa. Eu e o meu esposo usamos e não tiramos nem para tirar foto, é nesse momento que temos que usar, mas o ideal mesmo é não aglomerar."

O comportamento da população em não usar máscaras também chamou atenção de Maria Nerice, de 62 anos, moradora do bairro do Jurunas. "Lá perto de casa parece que a pandemia acabou, ninguém usa mais máscara ou respeita outras medidas. Isso é muita irresponsabilidade, as pessoas estão relaxando. A vacina representa saúde, precisamos cuidar para exterminar essa doença", pontua.