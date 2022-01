Posto de testagem da UEPA tem grande procura por servidores do Estado

Nesta quinta-feira (20), a procura por testagens para a detecção de covid-19 na capital paraense é intensa. O Governo do Pará, para reforçar os locais já disponíveis pelo município, disponibilizou quatro centros de testagens para a detecção de covid-19: Núcleo de esporte e lazer (Nel), Usina da Paz Cabanagem, Usina da Paz Icuí-Guajará e na Universidade do Estado do Pará (UEPA), com testagem exclusiva para servidores públicos do Estado.

No começo da manhã, desde às 7h, servidores públicos concentravam-se na frente da UEPA, aguardando a abertura dos portões, que ocorreu por voltar de 9h20. De acordo com as redes sociais do Governo do Estado, mil testes serão disponibilizados diariamente. O posto exclusivo de atendimento aos servidores começou a operar na manhã desta quarta-feira (19). A estimativa da equipe da UEPA e Sespa é que dos 780 teste realizados ontem, 41% sejam positivos. A previsão é que hoje 80% sejam positivos para o novo coronavírus.

De acordo com a Professora Patrícia Machado da UEPA, serão disponibilizadas 200 senhas para testagens, por dia, a partir desta quinta-feira (20). Ela explica que o fluxo de testagem é necessário, principalmente, para identificar as pessoas assintomáticas e evitar a proliferação do vírus. "Horário de funcionamento é das 9h às 17h, são 200 senhas por dia, por ordem de chegada. E só para servidores, que estejam identificados com crachá funcional ou contracheque e RG. O fluxo de atendimento passa pelo acolhimento, cadastramento na plataforma de testagem. Aí o servidor faz o exame, aguarda 20 min e recebe o resultado positivo ou negativo. Passa pela orientação dos cuidados de proteção, protocolos do Covid e a orientação para que ele possa buscar o atendimento do servidor no PAS", disse.

"É um espaço de oportunidade dos servidores terem um local único para serem acolhidos neste programa de testagem de Covid. A iniciativa está sendo fundamental para identificar os casos de testagens assintomático evitando a proliferação do vírus no ambiente de trabalho", finalizou.

Alzira Reinado Simor, 85 anos, é servidora da Escola de enfermagem da UEPA já aposentada. Após um familiar testar positivo, viu na detecção a possibilidade de monitorar a saúde. "É porque nós temos que estar seguras de todos os testes. Lá em casa três positivaram e eu fico dentro de casa. Eu busco para ter certeza. Ainda acho que tem poucos lugares. Acho que está ajudando, mas era para todas as instituições fazerem isso." ressaltou.

Nazaré Chagas, 52 anos, é funcionária da Secretaria de Estado e Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas). Ela relata que após o coordenador e uma colega de trabalho testarem positivo para o coronavírus, foi orientada a buscar o serviço de testagem exclusivo para servidores. Nazaré não estava tão nervosa, porque está vacinada, relembrou.

"A nossa secretaria está quase toda com suspeita de Covid, a semas. Então o nosso coordenador nos orientou a vir testar. Eu sinto dor de cabeça, não 'tô' sentindo cheiro e nem gosto, estou com o corpo doendo. O fato deu estar com a terceira dose me tranquiliza, os sintomas são mais leves. A minha amiga e um coordenador positivaram, trabalhamos juntos. Eu acho que tinha que ter em cada secretaria os testes. A vacina teve lá", finalizou.