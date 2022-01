Governo do Pará disponibiliza mil testes para detecção de covid em Belém e Ananindeua

A partir desta quarta-feira, 19, o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), vai disponibilizar à população de Belém e de Ananindeua mil testes para detecção de covid-19 em quatro pontos distintos. O resultado é divulgado na hora.

Em Belém serão três pontos: um no Núcleo de Esporte e Lazer (NEL), com 500 testes disponíveis à população de segunda a sexta-feira, das 9 às 17h, e o outro na Usina da Paz, no bairro da Cabanagem, com 150 testes disponíveis ao dia, de terça a sexta-feira, das 9h às 17h.

O terceiro ponto de Belém será restrito aos servidores públicos do Estado e funcionará em parceria com a Universidade do Estado do Pará (Uepa), com 200 testes ao dia. Os interessados devem procurar o Centro de Ciências Biológicas e da Saúde (CCBS), que fica ao lado do Bosque Rodrigues Alves, no Marco, munidos de contracheque e de documento de identidade com foto. O serviço funcionará de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h.

Em Ananindeua, outros 150 testes diários contra a covid-19 estarão disponíveis à população na Usina da Paz do Icuí-Guajará, de terça a sexta-feira, das 9h às 17h.

O secretário de Saúde do Pará, Rômulo Rodovalho, explica que além desses locais a Sespa segue oferecendo o ponto fixo de testagem no Aeroporto Internacional de Belém. Os atendimentos continuam à disposição na URE Reduto, na avenida Doca de Souza Franco com Manoel Barata, sobretudo para quem tiver sintomas leves e moderados de covid, como febre baixa, dor de cabeça, perda de olfato e paladar, tosse e coriza.

Caso o paciente esteja apresentando sinais e sintomas mais severos, como falta de ar, a orientação é que procure, imediatamente, atendimento nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e prontos-socorros.

Confira os novos centros de testagem do Governo do Estado:

1. Núcleo de Esporte e Lazer (NEL), da Seduc (Tv. Dom Romualdo de Seixas, nº 1215, entre Oliveira Belo e Diogo Móia). Funcionará de segunda a sexta-feira, das 9 às 17h.

2. Usina da Paz, no bairro da Cabanagem (Av. Damasco, nº 37, próximo à Estrada do Benjamin). Funcionará de terça a sexta-feira, das 9 às 17h.

3. Universidade do Estado do Pará – Uepa (Tv. Perebebuí com Avenida Almirante Barroso, no bairro do Marco). O serviço funcionará de segunda a sexta-feira, das 9 às 17h, mas restrito aos servidores públicos estaduais.

4. Usina da Paz do Icuí-Guajará (Estrada do Icuí-Guajará). Funcionará de terça a sexta-feira, das 9h às 17h.