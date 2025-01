Poste no meio de avenida tem causado acidentes no Jurunas, em Belém

Um poste no meio de uma curva entre as ruas Fernando Guilhon e avenida Bernardo Sayão tem causado acidentes e preocupação, no bairro do Jurunas, em Belém. O trecho da obra de duplicação da avenida foi inaugurado recentemente, no final de dezembro de 2024, mas um poste continua no caminho sem nenhuma sinalização. Para piorar a situação, dois grandes buracos se formaram na pista.

Alguns acidentes com motos, ônibus e vans já foram presenciados no lugar. A situação tem preocupado motoristas e a população que mora na região.

O pintor Hamilton Santos, de 63 anos, mora na esquina, no encontro das duas vias, e presenciou batidas de ônibus e carros que passaram raspando o poste no momento da curva. "Tem muita gente reclamando. Ele poste está empatando. É sem sentido. Já tiveram algumas batidas não violentas, os carros já pararam em cima", conta.

Hamilton acompanhou a inauguração do trecho na última quinta-feira de 2024, dia 26 de dezembro. "Inauguraram e deixaram o poste. Disseram que ainda estão com maquinário nessa área então ainda estão mexendo. Falta sinalização na via e iluminação. Também disseram que iam fazer uma rotatória aqui, mas não vi nada", declarou.

O vendedor Anderson Souza, que trabalha bem em frente ao poste, já presenciou dois acidentes com motos que quase se transformaram em tragédia. "Já teve duas derrapadas de motos. Numa delas, uma moto bateu de canto com o poste e caiu, e o outro tirou do buraco. Quase acontece um acidente com uma van. Desde quando liberaram a avenida está assim", relata.

Quando a avenida Bernardo Sayão foi liberada após o avanço das obras de duplicação, os moradores acreditavam que o poste seria retirado, mas a esperança se transformou em descrença com o passar do tempo. "Muita gente reclama, mas resolver é difícil resolver", reclama o comerciante José Farias, 76 anos, que trabalha há 31 anos no lugar.

"A gente pensou que fosse haver muitos acidentes. O povo está se ajustando para se defender, urge providências, o povo está se aborrecendo", detalhou. "Nessas horas não aparece um vereador, um deputado. Vereador só aparece nas eleições", afirmou.

José Farias até compara o poste à pedra no meio do caminho do aclamado poema de Carlos Drummond de Andrade. "Parece a pedra do poeta no meio do caminho. Tinha um poste no meio do caminho. No meio caminho tinha um poste", declama.

A Equatorial Pará informou que tem um contrato com a Prefeitura de Belém para adequar a rede de energia no local à medida que a duplicação da via é realizada. O poste em questão está mapeado pela distribuidora e a retirada será priorizada seguindo, também, a execução da obra na região.